Revue de presse…Les lions en huitièmes de finale de la coupe du Monde à la UNE

Les quotidiens de ce mercredi 30 novembre 2022 savourent la victoire des Lions sur l’Equateur au Mondial de football

Pour la dernière journée de la poule A de la Coupe du monde, l’équipe nationale senior sénégalaise a battu la Tri de l’Equateur et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale, qu’elle jouera contre l’Angleterre.

Cette victoire était tant attendue, puisque ‘’jamais le drapeau national n’a été décliné si artistiquement pour pousser nos Lions à faire figure de conquérants’’, commente Sud Quotidien.

‘’Les Lions l’ont fait !’’ s’exclame-t-il.

Le journal Stades est tout enthousiaste devant le ‘’succès retentissant des Lions’’.

‘’Cette qualification pour les huitièmes de finale est symbolique, puisqu’elle coïncide avec l’an 2 du décès de Pape Bouba Diop, le premier buteur sénégalais en Coupe du monde’’, tient-il à souligner.

‘’C’est vraiment pour Bouba. On avait à cœur de bien faire (…) Je salue toute sa famille’’, écrit Stades en citant le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly.

Koulibaly a été désigné meilleur joueur du match contre les Equatoriens.

‘’La belle histoire ! Ah quelle histoire !’’ exulte Bés Bi Le Jour, ajoutant : ‘’Il reste l’Angleterre sur notre chemin, dimanche. Les Three Lions feront face à des Lions. Qui ont appris à ranger leur teranga (l’hospitalité sénégalaise) sur la pelouse.’’

Le journal Tribune estime que la ‘’mission’’ est ‘’à moitié accomplie’’, même s’il reste quatre étapes à franchir pour qui veut le trophée mondial.

Pourtant, rappelle-t-il, ‘’le Sénégal était un outsider’’, puisque ‘’le forfait de son leader, Sadio Mané, avant même le début de la Coupe du monde, et un premier match décevant face aux Pays-Bas (2-0), avaient franchement obscurci le ciel’’.

Vingt ans après la participation historique du Sénégal à une phase finale de la Coupe du monde, Aliou Cissé, le sélectionneur national, ‘’dirige à nouveau une bande de gamins affamés d’exploits’’, commente Le Quotidien.

‘’Il sera toujours obligé de composer avec les critiques remettant en cause sa science tactique’’, ajoute-t-il, concernant le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, l’un des premiers footballeurs sénégalais à jouer la phase finale de cette compétition, en 2002.

EnQuête est également emporté de joie devant le jeu des ‘’Lions de légende’’, qui ‘’sont venus à bout d’une vaillante équipe équatorienne’’.

‘’Les options tactiques du sélectionneur et son choix des hommes se sont révélés déterminants pour cette victoire historique dédiée à Pape Bouba Diop. Pour une fois, le sélectionneur a mis la composition que le peuple attendait’’, se réjouit EnQuête.

‘’En accrochant l’Equateur à leur tableau de chasse, les Lions ont réussi ce que nul n’aurait cru possible : transformer le plomb en or, l’impossible en possible et le stress en bonheur suprême’’, jubile Source A.

‘’Héroïque !’’ s’exclame L’info, ajoutant simplement : ‘’Félicitations à Aliou Cissé qui a su écouter les critiques pour réajuster son coaching. Bravo !’’

L’info estime, concernant le prochain match du Sénégal, que ‘’ce sera un duel de Lions’’. ‘’C’est la première fois que les deux équipes se rencontrent’’, ajoute-t-il, en ce qui concerne le match de Kalidou Koulibaly et de ses coéquipiers contre l’Angleterre.

‘’La belle symphonie des Lions’’ a eu comme ‘’chef d’orchestre’’ le capitaine de l’équipe du Sénégal, selon L’Observateur.

La joie provoquée par les Lions s’est répandue jusque dans les prisons, affirme le journal. ‘’Les buts des hommes d’Aliou Cissé (…) ont provoqué des scènes de joie. Gagnés par une satisfaction incommensurable, les détenus criaient à tue-tête les noms des buteurs’’, rapporte L’Observateur, selon lequel la scène décrite s’est déroulée dans la prison de Mbour (ouest).

‘’Un triste anniversaire superbement commémoré’’, commente Le Soleil en faisant allusion au décès de Pape Bouba Diop et à la belle victoire de ses cadets.

