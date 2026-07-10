Levée du corps : Makhtar Cissé rend hommage à Idrissa Ba (vidéo)

La cérémonie de levée du corps d’Idrissa Ba a eu lieu le vendredi 10 juillet 2026, à la devanture de la morgue de l’hôpital principal de Dakar. L’événement a réuni un grand nombre de personnalités, dont le ministre de l’Intérieur, ainsi que de nombreuses figures religieuses et communautaires. Mouhamadou Makhtar Cissé a tenu à rendre un dernier hommage au défunt qu’il considère comme un envoyé de Dieu.

« Idrissa était, pour sûr, un saint. Il en avait tous les signes et toutes les qualités. Son parcours en est d’ailleurs la parfaite illustration », a témoigné le ministre qui se dit ému mais très reconnaissant que son chemin ait croisé celui de Idrissa Ba.