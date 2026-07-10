Visite du Ministre de l’Intérieur chez le Khalife général des Layènes

Toujours dans le cadre de ses visites de courtoisie auprès des autorités religieuses, et en prélude à une prochaine audience du Premier Ministre, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu dans l’après-midi de ce jeudi auprès du Khalife général des Layènes, Cheikh Mouhamadou Lamine Laye.

Cette rencontre avait pour objectif de préparer la visite du Chef du Gouvernement et de solliciter les prières du Khalife pour la paix, la stabilité et la cohésion nationale. Le Ministre a rappelé que cette démarche s’inscrit dans une dynamique de concertation et de proximité avec les différentes familles religieuses du pays.

Elle fait suite aux visites déjà effectuées à Touba ainsi qu’à l’Archidiocèse de Dakar, traduisant la volonté du Gouvernement de renforcer le dialogue avec toutes les forces vives de la Nation.