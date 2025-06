Liberté d’expression au Sénégal…un gros chantier pour le régime de Pastef

La liberté d’expression, pilier fondamental de toute démocratie, refait surface au Sénégal comme un serpent de mer, suscitant débats et interrogations. Si le pays a longtemps été salué pour son dynamisme démocratique et sa presse relativement libre, des événements récents rappellent la fragilité de cet acquis et la nécessité d’une vigilance constante. L’arrestation de Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, placée sous mandat de dépôt ce 11 juin, a ravivé les discussions autour de l’application de l’article 258 du Code pénal, réprimant l’offense au chef de l’État.

Cette affaire intervient dans un contexte politique en pleine mutation, où la perception de la justice et de l’équité est primordiale. L’incarcération de personnalités publiques, quelle que soit leur affiliation politique, soulève inévitablement des questions sur l’impartialité de l’appareil judiciaire et l’instrumentalisation potentielle des lois. Pour de nombreux observateurs, l’interprétation et l’application de certains articles du Code pénal, comme l’article 258, pourraient être perçues comme des outils pour museler les voix discordantes et restreindre le champ de la critique politique légitime.

Historiquement, le Sénégal a traversé des périodes où la liberté d’expression a été mise à rude épreuve, mais la résilience de sa société civile et de ses médias a souvent permis de surmonter ces défis. Aujourd’hui, il est impératif de préserver et de renforcer cet espace de débat public, où toutes les opinions, y compris celles qui déplaisent, peuvent s’exprimer dans le respect des lois, mais sans craindre des représailles disproportionnées. C’est dans ce sillage que la notion de « lois liberticides » resurgit, notamment en ce qui concerne les articles 80 et 254 du Code pénal, parfois qualifiés d' »armes de destruction d’opposants ».

Ces dispositions, si elles sont appliquées de manière restrictive ou sélective, peuvent effectivement menacer la pluralité des opinions et la vitalité du débat démocratique, éléments essentiels à la bonne gouvernance et au progrès social. L’affaire Moustapha Diakhaté est ainsi un rappel cinglant que l’équilibre entre la protection des institutions et la garantie des libertés individuelles est délicat et nécessite une attention constante. La justice doit être rendue de manière transparente et impartiale, sans donner l’impression d’être influencée par des considérations politiques. C’est la crédibilité de l’État de droit qui est en jeu.

Dans ce nouveau chapitre de l’histoire politique sénégalaise, marqué par l’arrivée au pouvoir de figures issues de l’opposition, il est crucial d’apprendre des erreurs du passé. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, aujourd’hui aux commandes, ont eux-mêmes été, par le passé, des voix critiques du système, et ont pu ressentir les pressions liées à l’exercice de la liberté d’expression. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne doit pas renier ses positions d’antan sur le sujet.

Ils doivent désormais s’assurer que leur mandat soit un gage de renforcement des libertés individuelles et collectives, et non une reproduction des pratiques qu’ils ont pu dénoncer. Il est de leur responsabilité de garantir un environnement où le débat démocratique est sain et ouvert, où la critique est acceptée et où la justice est synonyme d’équité pour tous, sans distinction. Au Sénégal, la liberté d’expression est un acquis obtenu grâce à une lutte très accrue.

La consolidation de la démocratie sénégalaise passe par un engagement ferme en faveur de la liberté d’expression, une application juste et équitable des lois, et la volonté politique de ne jamais utiliser l’appareil judiciaire à des fins de répression ou de musellement de l’opposition. C’est à ce prix que le Sénégal pourra continuer à être un modèle de stabilité et de démocratie en Afrique. Le Pastef n’a pas le droit d’interdire aux autres leur liberté de donner leur avis dans leur gestion !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn