Liberté provisoire : Du nouveau dans l’affaire Soya Diagne

Soya Diagne, journaliste et propriétaire du média Le Dakarois221, n’est pas au bout de ses peines. Alors que la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar venait de lui accorder une liberté provisoire sous bracelet électronique, le parquet général a aussitôt formé un pourvoi en cassation.

Ce recours suspend automatiquement l’exécution de la décision. Le dossier est désormais transmis à la Chambre pénale de la Cour suprême, appelée à trancher en dernier ressort, rapporte Libération.

Placé sous mandat de dépôt le 16 octobre dernier, le patron de presse est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et discours contraires aux bonnes mœurs. L’auto-saisine du parquet fait suite à la diffusion d’une vidéo de 56 secondes sur TikTok, dans laquelle une haute personnalité était accusée de faits graves qui se seraient produits à Paris. Le réquisitoire introductif visait également l’activiste Ousseynou Seck, alias « Akhenaton », ainsi qu’un troisième compte opérant sous pseudonyme.

Lors de ses auditions, Soya Diagne nie toute implication dans la production de la vidéo incriminée, affirmant l’avoir découverte en présence des enquêteurs. Il a également rejeté tout lien avec « Akhenaton », précisant que ce dernier serait proche du pouvoir (Pastef), tandis que lui-même se réclame de l’APR.

Concernant ses propres publications, il soutient qu’elles relevaient de la satire et de la fiction. Selon sa version, il se serait contenté de commenter des captures d’écran sur un ton humoristique, sans aucune intention de nuire.