Sonko à la primature : Alioune Tine parle d’«erreur stratégique majeure»

Pour le fondateur d’Africa Jom Center, Alioune Tine, le Premier ministre Ousmane Sonko a commis une « erreur stratégique majeure » en acceptant la Primature. Selon lui, au regard de son leadership, la place naturelle du leader de PASTEF était plutôt à l’Assemblée nationale.

Interrogé par Source A TV, repris par Seneweb, le défenseur des droits humains pointe également des incohérences dans l’action gouvernementale, notamment le discours critique vis-à-vis du FMI, alors que l’État continue de s’endetter sur le marché régional à des taux plus élevés.

À ses yeux, ces contradictions ont élargi les divergences internes au-delà du tandem Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko, les étendant désormais au gouvernement et même à l’Assemblée nationale.