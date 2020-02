Le Match EJ Fatick et le Casa Sports a été reporté en raison des échauffourées à Fatick dues à la mort d’un Jakartman.

A 24 heures du match comptant pour les 8èmes de finale de coupe de ligue, qui devrait opposer le Casa sport et L’EJ de Fatick, la Ligue sénégalaise de Football Professionnel a pris la décision de reporter la rencontre à une date ultérieure. Et pour causes, les incidents survenus dans cette ville ces dernières 24 heures et qui ont occasionné une perte en vie humaine.

Ce report intervient au moment où l’équipe fanion de la capitale Sud a déjà effectué le déplacement sur Fatick. Un déplacement fortuit qui va encore occasionner d’énormes préjudices au casa sport.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ ZIG

