Ligue 1 : Patrick Vieira démis de ses fonctions à Nice

Patrick Vieira était arrivé en 2018 chez les Aiglons pour vivre une première expérience en tant qu’entraîneur dans un championnat majeur après son passage en équipe jeune de Manchester City et en MLS du côté du New York City FC. Le mauvais début de saison de son équipe, 11ème de Ligue 1 Uber Eats et éliminée de l’UEFA Europa League, aura fini par lui coûter sa place.