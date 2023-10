Ligue des champions de la CAF : Les équipes qualifiées connues

15 équipes ont déjà assuré leur place pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF cuvée 2023-2024. La dernière équipe à compléter cette liste sera déterminée après le match du CR Belouizdad (Algérie) contre BO Rangers (Sierra Leone) ce lundi. A l’aller, le club algérien s’était imposé 3 buts à 1 et se retrouve donc en excellente posture à l’aube de cette manche retour.

Les faits saillants des qualifications

Le TP Mazembe marque son grand retour en phase de groupes après une absence de trois ans.

L’ASEC Mimosas retrouve la phase de groupes après une pause de cinq ans.

Avec Medeama, le Ghana revient dans le Top 16 continental après une longue absence de 15 ans.

Et tournant historique : la Mauritanie sera représentée pour la première fois en poules grâce au FC Nouadhibou.

L’Égypte, la Tunisie et la Tanzanie brillent cette année avec deux représentants chacun, montrant la force et la profondeur du football dans ces nations. Hélas, il y a toujours des déceptions. L’Algérie et le Maroc, deux géants du football africain, ont vu certains de leurs grands clubs éliminés prématurément (Constantine, AS Far).

Liste des équipes qualifiées :

Etoile du Sahel (Tunisie)

Espérance Tunis (Tunisie)

TP Mazembe (RD Congo)

Medeama (Ghana)

Petro Luanda (Angola)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Young Africans (Tanzanie)

Simba SC (Tanzanie)

Wydad Casablanca (Maroc)

Al Ahly (Egypte)

Pyramids (Egypte)

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)

Jweng Galaxy (Botswana)

FC Nouadhibou (Mauritanie)

Al Hilal (Soudan)

Le tirage au sort pour la phase de groupes est prévu pour le vendredi 6 octobre 2023. Les yeux du continent seront tournés vers Le Caire pour voir comment ces équipes seront réparties et qui affrontera qui dans cette prestigieuse compétition.

