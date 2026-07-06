Livre sur l’affaire ASER : Le président de la République félicite Bachir Fofana

À travers une lettre de remerciements signée par le ministre, directeur de cabinet du chef de l’État, Mary Teuw Niane, le président de la République a exprimé sa reconnaissance au journaliste-essayiste Bachir Fofana pour son ouvrage « Aveux signés, datés et envoyés ». Diomaye Faye annonce également que le livre sera examiné par les services compétents.

« Le chef de l’État m’a demandé de vous transmettre ses vifs remerciements ainsi que ses félicitations pour cet ouvrage qui témoigne de votre engagement républicain en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance », peut-on lire dans la lettre adressée à Bachir Fofana.

Au-delà des remerciements, la présidence indique que cette publication ne restera pas lettre morte. Selon la correspondance, l’ouvrage « fera l’objet d’une exploitation judicieuse par nos services compétents », laissant entendre que son contenu sera examiné avec attention.

Le président marque, par ailleurs son intérêt pour les contributions citoyennes portant sur les questions de gouvernance, de transparence et de gestion publique, tout en encourageant les initiatives intellectuelles susceptibles d’alimenter la réflexion et l’action des pouvoirs publics.