La ministre Amy Mara Dièye affiche sa fidélité au président Diomaye

La ministre des Pêches, Amy Mara Dièye, a affiché son adhésion sans réserve au projet de création d’un nouveau parti politique annoncé par le président Bassirou Diomaye Faye. Dans un texte intitulé « Amy Mara Dièye, l’astre fidèle qui éclaire la révolution politique du Président Bassirou Diomaye Faye », elle se présente comme « la première militante » de cette formation en gestation.

« Comme une montre réglée sur l’heure exacte du Président Bassirou Diomaye Faye, je me tiens à ses côtés, avec une fidélité qui transcende les intérêts personnels », écrit la ministre, qui salue « ce choix audacieux du Président, car il incarne une rupture, une vision qui dépasse les clivages et rassemble les cœurs ».

Amy Mara Dièye revendique un ancrage de terrain, affirmant parcourir « les ports, les marchés et les villages » pour porter la parole d’espoir du chef de l’État. Elle convoque les références de Cheikh Anta Diop et de Léopold Sédar Senghor pour mettre en avant les valeurs d’unité, de discipline, de travail et de persévérance comme socle de cette nouvelle aventure politique.

Elle invite les Sénégalais à rejoindre cette dynamique afin d’accompagner le président Bassirou Diomaye Faye dans son projet de transformation nationale.