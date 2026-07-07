Création parti politique…l’aventure solitaire de Diomaye, un pari à haut risque

L’annonce officielle, faite devant un parterre de trois cents maires membres de la coalition « Diomaye Président », marque un tournant décisif dans la trajectoire politique du chef de l’État sénégalais. En confirmant sa volonté de lancer sa propre formation politique, Bassirou Diomaye Faye acte non seulement sa rupture avec le Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal, pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) et son ancien allié Ousmane Sonko, mais il engage également une phase de reconfiguration périlleuse du paysage politique national, à l’approche des échéances électorales de 2027.

Le premier risque, et sans doute le plus immédiat, concerne l’érosion de sa base militante originelle. Arrivé au pouvoir sur la dynamique puissante du Pastef, le Président prend le risque de s’aliéner une partie de l’électorat qui a voté pour l’idéologie et l’identité incarnées par le parti d’Ousmane Sonko. En s’extrayant de cet appareil historique, le chef de l’État pourrait être perçu par une fraction des « patriotes » comme celui qui fragilise l’unité du bloc ayant permis l’alternance de mars 2024.

Cette transition soulève également une question de légitimité organisationnelle. Si le Pastef a su tisser, au fil des années, un réseau territorial dense et une capacité de mobilisation exceptionnelle, le nouveau parti de Bassirou Diomaye Faye devra partir d’une page blanche. Construire en un temps record une structure capable de rivaliser avec l’ancrage local de son ancien partenaire représente un défi logistique et humain colossal, exposé aux critiques sur la précipitation de cette démarche.

Sur le plan de l’image publique, le Président s’expose à des accusations de reniement des engagements pris durant la campagne électorale. Ses adversaires, tout comme les observateurs attentifs, pourraient pointer une contradiction entre la promesse d’une rupture systémique portée collectivement et cette volonté d’autonomisation perçue par certains comme une ambition personnelle. Ce narratif de la « trahison » pourrait durablement altérer sa crédibilité auprès d’une opinion publique exigeante.

La gestion du champ politique national risque, elle aussi, de devenir plus conflictuelle. La naissance d’un parti présidentiel, conçu comme une entité distincte du Pastef, ouvre la voie à une recomposition où les alliés d’hier pourraient devenir les rivaux de demain. Cette rivalité exacerbée entre deux forces issues de la même matrice risque de paralyser durablement l’action gouvernementale, en focalisant l’énergie des élus sur des enjeux électoraux plutôt que sur les réformes structurelles promises.

Le contexte économique, marqué par la gestion complexe de la dette publique, ajoute une couche de vulnérabilité supplémentaire. En ouvrant un front politique majeur alors que le pays traverse des turbulences financières, le Président risque de donner l’impression de privilégier ses calculs partisans au détriment de la stabilité nationale. Cette perception pourrait être utilisée pour disqualifier sa vision de gouvernance, la présentant comme une entreprise davantage axée sur la survie politique que sur le redressement économique.

L’exercice du pouvoir à travers une nouvelle structure expose également le chef de l’État à la solitude institutionnelle. Privé du soutien organique et de la protection politique que lui offrait, jusqu’ici, l’appareil du Pastef, Bassirou Diomaye Faye devra forger de nouvelles alliances. Cette nécessité de recomposition pourrait le contraindre à des compromis politiques délicats, susceptibles d’être interprétés comme un éloignement des valeurs de transparence et de rupture qui avaient fait son succès initial.

Par ailleurs, la question de la pérennité de cette nouvelle formation demeure entière. Pour des observateurs de la scène politique, le péril principal réside dans la difficulté à transformer une « structure de circonstance » en un véritable parti d’idées capable de fédérer au-delà de la fonction présidentielle. Sans une assise idéologique forte et un projet de société distinct, ce mouvement risque de n’être qu’une coquille vide, dépendante uniquement de la personne du chef.

Bassirou Diomaye Faye engage son quinquennat dans un pari à quitte ou double. Si cette autonomisation politique peut lui offrir la latitude nécessaire pour imprimer sa propre marque, elle l’expose simultanément à une fragilisation de son socle électoral et à une hostilité accrue de son ancien camp. Les élections locales de 2027 serviront de juge de paix, révélant si cette stratégie de rupture est une manœuvre de maître ou le début d’un isolement politique préjudiciable à la stabilité du pays.

La rédaction de Xibaaru