Unité politique : L’UNDP/Yemale salue la création d’un parti présidentiel

L’Union Nationale Démocratique Populaire/Yemale (UNDP/Yemale), membre de la coalition « Diomaye Président », a exprimé sa « profonde satisfaction » après l’annonce faite par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le 3 juillet 2026, de sa volonté de créer un parti politique destiné à fédérer l’ensemble des forces qui soutiennent son action.

Cette décision, intervenue lors d’une audience avec les maires de la coalition venus des quatorze régions du pays, est qualifiée par l’UNDP/Yemale de « tournant majeur » dans la consolidation de la majorité présidentielle. Le parti estime qu’elle traduit la volonté du chef de l’État de doter son projet de transformation systémique du Sénégal d’un instrument politique « structuré, cohérent et durable ».

Dans son communiqué, l’UNDP/Yemale adresse ses félicitations au président et réaffirme son soutien « total et sans réserve ». Fidèle à ses valeurs de discipline, d’égalité et de progrès, la formation dirigée par Assane Ndir s’engage à contribuer pleinement au processus de construction de cette nouvelle formation politique et à accompagner la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050.

Le parti appelle enfin ses militants et sympathisants, ainsi que toutes les forces vives de la Nation, à se mobiliser autour de cette dynamique unitaire, porteuse « d’espoir, de stabilité et de progrès pour le Sénégal ».