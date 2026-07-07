L’ADAE/J adhère pleinement au projet de parti présidentiel de Diomaye

L’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente / Joowléene (ADAE/J), dirigée par Me Diaraf Sow, a annoncé son soutien total au projet de transformation de la coalition « Diomaye Président » en un parti politique unifié.

Réunis en visioconférence, les 37 Secrétaires Nationaux du parti ont validé à l’unanimité cette orientation, qualifiée de « mutation stratégique majeure ». Selon l’ADAE/J, cette évolution apportera « une cohérence idéologique et structurelle renforcée, une stabilité institutionnelle face aux défis nationaux et une efficacité maximale dans la mise en œuvre des réformes ».

Le parti affirme sa disponibilité à participer activement à cette dynamique, en mettant en avant trois principes cardinaux : responsabilité dans la refondation politique, loyauté envers le chef de l’État et engagement pour massifier la future bannière présidentielle.

Une grande rencontre politique est programmée à Kébémer le 21 juillet 2026 afin de sensibiliser les militants, structurer les comités locaux et mobiliser la base autour du projet présidentiel.

L’ADAE/J appelle ses militants et sympathisants à faire bloc derrière Bassirou Diomaye Faye pour « garantir durablement la paix, l’unité nationale et le respect des valeurs républicaines ».