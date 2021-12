Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM

Locales 2022…Voici le candidat d’Ansoumana Dione et de l’ASSAMM

Aux Locales de 2022, grâce à Pape DIOP, la bataille de Dakar n’aura plus lieu selon Ansoumana DIONE

Il a seulement fallu que le candidat Pape DIOP fasse son investiture, en direction des élections locales de 2022, que toute la donne change au niveau de la Capitale. Avec son programme réaliste, si important et prometteur, il offre un nouveau cachet à ces consultations. Grâce à lui, la bataille de Dakar n’aura plus lieu.

Maintenant, les dakarois auront l’obligation de choisir leur Maire sur la base de programmes et non à l’issue d’une bataille entre candidats. Avec Pape DIOP, ce sera une élection de choix, au profit des citoyens. Egalement, cela évitera toute concurrence déloyale et fratricide entre les membres d’une même communauté.

En clair, la déclaration de Pape DIOP, lors de son investiture, est venue apaiser le climat politique, pour des élections locales, fondées sur des idées et non sur la violence, qu’elle soit verbale, physique ou psychologique. Que le meilleur gagne à Dakar et partout au Sénégal, avec comme priorité : le bien-être des citoyens.

Rufisque, le 21 décembre 2021,

