Locales : Macky Sall a plus de problèmes que l’opposition…

Les prochaines élections locales, prévues le dimanche 23 janvier 2022, ne seront pas de tout repos pour le président Macky Sall. Le chef de l’Etat qui veut avoir le maximum de conseillers départementaux et municipaux devra faire face à beaucoup de problèmes au sein de sa grande coalition, Benno Bokk Yakaar. Contrairement au locataire du Palais, l’opposition aura moins de problèmes à gérer pour ses prochaines joutes électorales. Et si Macky ne fait pas attention, cela pourrait conduire à la chute de son régime.

L’opposition est surement en train de se moquer du président Macky Sall. Le chef de l’Etat, lors de son accession au pouvoir, déclarait haut et fort, vouloir une gouvernance sobre et vertueuse. Mais malheureusement avec les renards qui l’entourent, il est en train d’avoir une gouvernance sombre et vicieuse. Ce, à cause de son entourage qui enchaîne scandale sur scandale. Et à la veille des locales, ces mauvaises notes ne sont pas bonnes pour sa cote de popularité. L’amour de l’argent facile de son entourage risque de lui couter une bonne partie de son électorat.

En effet, beaucoup de sénégalais veulent se départir de ses pratiques d’une autre époque. Et si Macky Sall ne rectifie pas le tir, toutes ses voix risquent de lui passer entre les doigts. Au profit de l’opposition qui multiplie ses offensives pour 2022.

Macky Sall est vraiment dans une mauvaise pente. Alors qu’on est à cinq (5) mois des locales, il doit régler le profond malaise qui sévit au sein de la majorité présidentielle. Depuis l’annonce des élections, les candidats se manifestent au sein de Benno Bokk Yakaar. Chacun veut être à la tête d’une liste, chacun veut diriger. Et cela risque de causer beaucoup de problèmes à Macky. Le président ne peut plus contrôler ses hommes. Si le chef de l’Etat n’y remédie pas, la pléthore de candidatures va tuer les chances de cette grande coalition. En y ajoutant la frustration des alliés éjectés, Macky se tire une balle.

Le président Macky Sall fait face à plus de problèmes que ses adversaires. Au moment où ces alliés se chamaillent pour des candidatures, l’opposition tente à fédérer ses forces pour ses élections. Les opposants ont su canaliser leurs forces dans différentes coalitions dans lesquelles les problèmes de candidature se posent rarement. On pourrait même s’aventurer à dire que l’opposition utilise la stratégie du : « Diviser pour mieux régner ». Ce pour avoir toutes les chances face à un Macky Sall qui n’a pas oublié son troisième mandat.

La puissante machine Benno Bokk Yakaar fait face aux démons de la division. Face à la situation actuelle, il est impératif que la mouvance présidentielle s’unisse. Ces locales représentent un examen à ne pas rater si elle veut avoir une chance d’arriver jusqu’à la présidentielle de 2024. Mais cette union semble impossible à cause de la rébellion et des défections au sein des rangs de la coalition présidentielle

Le Président devrait faire attention, un vote sanction lui serait fatale. Ses élections représentent la dernière chance pour lui de démontrer qu’il est toujours capable de réduire l’opposition à sa plus petite expression. Mais la tâche risque d’être difficile, ses adversaires sont prêts et bien outillés. Reste à savoir si Macky réussira à réaliser encore les prouesses de 2017 et 2019.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru