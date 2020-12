L’OMART condamne les propos de Pape Cheikh Diallo

L’OMART CONDAMNE LES PROPOS INSULTANTS DANS LES MEDIAS.

L’animateur Pape Cheikh Diallo au cours de l’émission « Yewuleen » sur la télévision Futurs Médias (TFM) a tenu des propos gravissimes, débitant que « les Noirs ressemblent à des singes » et prétextant que c’est pour divertir. Et ce, quelques jours auparavant, le monde félicitait l’international sportif sénégalais Demba Bâ lors du match Paris Saint Germain-Basaksehir Istanbul, pour faire arrêter la partie du football en ripostant contre l’arbitre qui tenait des propos racistes.

Ainsi, l’Observatoire de la Musique et des Arts (Omart) qui veille au respect strict des valeurs de civilisation, à la promotion du patrimoine, condame avec véhémence, par principe, les propos outrageants et choquants de Pape Cheikh Diallo, animateur à la TFM et déplore les dérapages réguliers constatés dans les médias audiovisuels. Et rappelle à Pape Cheikh Diallo que « Black is beautiful ».

L’Omart appelle les acteurs des médias à plus de retenue et à améliorer et à enrichir les contenus des programmes. Et pourtant, dans son communiqué du 3 décembre 2020, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) mettait en garde contre les dérives qu’il a notées dans les médias audiovisuels en ligne, rappelant que ‘’certains dérapages exposent les médias responsables/fautifs à des sanctions de la part de l’Organe de régulation et/ou à des poursuites judiciaires’’.

Dans ce contexte mondial de résurgence de l’intolérance, du racisme, de l’extrême droite, les acteurs des médias doivent faire montre de maturité, de professionnalisme et de responsabilité, respectant les lignes éditoriales encadrées par le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) et basées sur l’éthique et la déontologie.

Le Bureau de l’OMART

Dakar, le 10 décembre 2020