L’opposition répond à Sonko…une «union» dangereuse pour le Pastef en gestation

Un nouveau chapitre pourrait être en train de s’écrire dans le paysage politique sénégalais. Une photo, postée sur les réseaux sociaux par Thierno Bocoum, a récemment fait l’effet d’une bombe. On y voit cinq figures de l’opposition sénégalaise, de bords politiques différents, souriants et affichant une certaine unité. De gauche à droite : Barthélemy Dias, Abdou Mbow, Pape Malick Ndour, Hamidou Anne et Thierno Bocoum. Cette image, anodine en apparence, a suscité de vives réactions et relancé le débat sur l’état et l’avenir de l’opposition au Sénégal.

L’initiative de cette publication revient à Thierno Bocoum, qui a partagé la photo sur son compte Facebook. Loin d’être un simple cliché de retrouvailles, cette image est perçue comme un message politique fort. Elle intervient dans un contexte où le leader du Pastef, Ousmane Sonko, est aujourd’hui la seule voix discordante du nouveau régime, reléguant les autres figures de l’opposition au second plan. La photo de ces cinq personnalités semble vouloir remettre en question cette perception et montrer qu’il existe d’autres forces politiques significatives.

Cette rencontre inattendue peut être interprétée comme une réponse indirecte aux déclarations d’Ousmane Sonko qui, par le passé, a laissé entendre qu’il n’y avait pas d’opposition crédible devant lui. En s’affichant ensemble, ces cinq hommes politiques, tous critiques à l’égard de l’actuel pouvoir mais aussi de la domination du Pastef, affirment leur existence et leur légitimité. Ils semblent vouloir dire que le débat politique ne se résume pas à une confrontation entre le camp présidentiel et le Pastef.

L’émergence de cette « nouvelle » alliance, ou du moins de cette démonstration d’unité, pourrait représenter un véritable danger pour le Pastef. Pendant longtemps, Ousmane Sonko a capitalisé sur le sentiment d’un vide dans l’opposition pour s’imposer comme le seul recours. Une union de ces opposants, même informelle, pourrait fragmenter l’électorat anti-pouvoir. Les voix qui se seraient naturellement portées vers le Pastef pourraient être tentées par une alternative plus large et plus consensuelle.

L’union de ces figures de l’opposition est d’autant plus redoutable qu’elle rassemble des profils variés et complémentaires. Barthélemy Dias, fort de son ancrage local à Dakar, Abdou Mbow, avec son expérience parlementaire, Pape Malick Ndour, qui a occupé des fonctions ministérielles, Hamidou Anne, dont la voix est influente dans les cercles intellectuels, et Thierno Bocoum, à la tête d’un mouvement politique, représentent un spectre large d’expertises et de bases électorales. Ensemble, ils pourraient former une force capable de rivaliser avec le Pastef.

Il est clair que la stratégie d’union, si elle se concrétise, pourrait sérieusement bousculer le jeu politique. Face à un pouvoir qui, lui aussi, cherche à consolider sa majorité, la division de l’opposition pourrait affaiblir tout le camp contestataire. Cependant, une opposition unie pourrait forcer le Pastef à revoir sa stratégie, à s’ouvrir davantage au dialogue et à cesser de se considérer comme la seule et unique force de l’opposition.

Cette photo marque un tournant potentiel. Elle met en lumière une réalité souvent occultée : l’opposition sénégalaise est plurielle, avec des figures fortes et des opinions divergentes. La question est maintenant de savoir si cette image symbolique débouchera sur une action concrète et une plateforme commune, ou si elle restera un simple coup d’éclat médiatique. Quoi qu’il en soit, elle a déjà réussi à relancer le débat et à montrer qu’il existe une alternative au duel entre le pouvoir et le Pastef.

La publication de cette photo par Thierno Bocoum n’est pas un acte anodin. Elle est une affirmation de l’existence d’une opposition plurielle et crédible au Sénégal, et une potentielle menace pour la position hégémonique du Pastef. L’avenir de la politique sénégalaise pourrait bien dépendre de la capacité de ces figures à transformer cette image en une alliance politique solide et durable.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn