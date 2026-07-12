Lutte contre la corruption : Cheikh Ba défend le Pool judiciaire financier

Le président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), Cheikh Ba, a pris position en faveur du Pool judiciaire financier (PJF), qu’il considère comme un instrument essentiel dans la lutte contre la criminalité économique et financière. Invité du Jury du Dimanche sur iTV, il a dénoncé la tendance à politiser les procédures judiciaires.

Selon lui, le PJF n’est pas une innovation récente. « Le Pool judiciaire financier a été créé bien avant. Il y a même eu de premières nominations qui n’ont pas été confirmées avec le changement de pouvoir », a-t-il rappelé, précisant que les magistrats actuellement en poste ont été installés en septembre 2024.

Cheikh Ba a souligné que cette juridiction est spécialisée dans le traitement des dossiers financiers complexes, nécessitant une expertise technique pointue. Plusieurs magistrats ont bénéficié de formations spécifiques, notamment grâce à la coopération avec la France, afin de préparer la mise en place de cette structure. Le président de l’UMS s’est voulu rassurant : les magistrats du PJF disposent d’une compétence reconnue et d’une solide expérience en matière de gestion des affaires économiques et financières.

Interpellé sur les nombreuses affaires qui alimentent le débat public, Cheikh Ba a insisté sur la nécessité de juger les décisions judiciaires à l’aune du droit, et non à travers des prismes politiques. Il regrette que chaque dossier devienne sujet à interprétations partisanes.

Pour lui, la justice doit être laissée travailler en toute indépendance. Les magistrats, rappelle-t-il, sont tenus d’appliquer la loi et de statuer sur les dossiers qui leur sont soumis, sans céder à des pressions extérieures ni à des considérations politiques.