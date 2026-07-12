Serigne Gueye Diop : « Il n’y aura plus de référendum, c’est clair et net »

Invité de l’émission Grand Jury ce dimanche 12 juillet 2026, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, est revenu sur la décision du Conseil constitutionnel relative à la révision constitutionnelle et sur la suite que le gouvernement entend donner aux réformes annoncées par le président Bassirou Diomaye Faye.

​Le ministre a estimé que cet épisode est désormais dépassé. « D’abord c’est un projet qui est derrière nous », a-t-il déclaré. Selon lui, les projets de réforme avaient été préparés à l’initiative du chef de l’État à l’issue du dialogue national organisé à Diamniadio. « Aujourd’hui, le Conseil constitutionnel a décidé que justement ce projet de l’Assemblée nationale, il est rejeté, il est fini et on n’en parle plus », a affirmé Serigne Gueye Diop.

​Le ministre a ensuite indiqué que le président reprendrait personnellement l’initiative des réformes constitutionnelles. « Maintenant le président va reprendre toutes ces réformes », a-t-il déclaré, précisant qu’elles visent notamment à « moderniser notre Constitution » et à mettre en œuvre des engagements pris par le chef de l’État.

​Interrogé sur la possibilité d’un référendum, Serigne Gueye Diop a répondu sans ambiguïté, affirmant qu’il « n’y aura plus de référendum. C’est clair et net ». Il a rappelé que le référendum relève de l’initiative exclusive du président de la République et a ajouté que « le référendum est derrière nous, on ne va pas le tenir ».

​Concernant la suite de la procédure, le ministre a expliqué que les textes suivraient désormais leur parcours institutionnel habituel. « Ce sont les avant-projets de loi qui vont faire leur cursus normal », a-t-il indiqué, tout en soulignant que l’Assemblée nationale est actuellement en vacances parlementaires pour une durée de trois mois.

Source : Seneweb