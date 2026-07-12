Le Président Diomaye présente ses condoléances à Guet Ardo

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu à Guet Ardo pour présenter ses condoléances à la suite du rappel à Dieu du Khalife El Hadji Mouhamadou Aïssata Ba.

Le Chef de l’État a exprimé, au nom de toute la Nation, sa compassion au nouveau Khalife, Mouhamadou Al Hassane Ba, à la famille du défunt et à la communauté musulmane, en particulier la confrérie Qadiriyya.

Saluant la mémoire d’un érudit respecté dont l’héritage spirituel demeure vivant, le Président Faye a réaffirmé son engagement à soutenir les valeurs religieuses et spirituelles qui renforcent la cohésion nationale.

Il s’est ensuite recueilli au mausolée du défunt Khalife, où des prières ont été formulées pour la paix, l’unité et la réussite des actions engagées au service du Sénégal.