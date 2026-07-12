Décès de l’ancien Émir du Qatar : hommage du Cercle d’amitié sénégalo‑qatari

Le président du Cercle d’amitié sénégalo‑qatari, Sultan Djily Mbaye Fall, a rendu un vibrant hommage à l’ancien Émir du Qatar, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, disparu récemment.

Il a rappelé que le souverain avait joué un rôle majeur dans le renforcement des relations entre le Sénégal et le Qatar. En témoignent les distinctions honorifiques qui lui ont été attribuées, notamment la Grand‑Croix de l’Ordre National du Lion en 1998, la plus haute distinction de la République du Sénégal.

Dans son message, Sultan Djily Mbaye Fall, également directeur du Centre international de Dakar pour le dialogue des religions et des cultures, a annoncé qu’il reviendrait plus largement sur l’action de l’ancien Émir dans un ouvrage à paraître.

En ce moment de recueillement, il a invité à prier pour que Allah l’accueille au paradis, saluant la mémoire d’un dirigeant qui a marqué l’histoire de la coopération bilatérale.