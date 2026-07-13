La mutation stratégique de Diomaye…l’art de la conquête territoriale

L’histoire politique retiendra que le Palais de la République est devenu, en ce mois de juillet 2026, le laboratoire d’une refondation partisane sans précédent. Une semaine seulement après avoir réuni une marée de 306 maires sous la bannière de la mouvance présidentielle, le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a franchi une nouvelle étape stratégique le samedi 11 juillet en recevant les élus influents des départements de Mbour, Mbacké et Linguère. Ce second rendez-vous, plus ciblé mais éminemment plus stratégique, marque le coup d’envoi d’une offensive méthodique visant à transformer l’élan populaire spontané de 2024 en un appareil politique invincible, ancré au plus près des réalités locales.

En choisissant d’orienter ses projecteurs sur ces trois départements spécifiques, le Président Diomaye ne s’adonne pas à une simple consultation de routine, mais orchestre une véritable stratégie de pénétration des bastions électoraux historiques. Mbour la dynamique Petite-Côte, Mbacké le cœur battant des communautés religieuses Mouride, et Linguère le pivot du Djoloff profond, constituent des territoires clés qui ont longtemps fait la pluie et le beau temps lors des précédents scrutins surtout l’Alliance Pour la République (APR). Faire basculer ces départements autrefois acquis aux anciens partis dans le giron présidentiel démontre une ambition claire : priver l’opposition de ses zones de repli et asphyxier toute velléité de résistance électorale.

Le présence à cette rencontre de ces figures territoriales de premier plan, à l’instar de l’ancien ministre Samba Ndiobène Ka pour Linguère, du leader religieux Abdou Lahat Kâ et Gallo Ba pour Touba-Mbacké, ou encore d’Ousmane Gueye pour Mbour, témoigne d’une stratégie de conviction et de réalisme politique. Ces élus de terrain, fins connaisseurs des dynamiques locales, peuvent faire basculer irréversiblement l’histoire en décidant de s’arrimer à la vision de transformation systémique portée par l’exécutif.

Parmi la constellation d’édiles présents lors de cette audience mémorable, la présence de Dr Tening Séne, maire de Ndiaganiao, a revêtu une charge symbolique d’une intensité rare. En tant que première magistrate de la commune de naissance du Chef de l’État, son alignement formel pourrait sceller l’union sacrée entre le Président et son propre terroir. Ce geste fort enverrait un signal puissant d’authenticité et d’homogénéité politique : la refondation ne s’opère pas uniquement depuis les bureaux feutrés de Dakar, elle prend racine au cœur même de la terre qui a vu grandir le projet de rupture systémique.

Cette massification à marche forcée répond à une rationalité politique implacable, celle de la conquête territoriale assumée. Plutôt que de se cantonner à une posture défensive ou de se satisfaire de ses bastions traditionnels, la coalition « Diomaye Président » pénètre de front le terrain de l’adversaire direct, là où les majorités nationales se construisent et se défont. Il s’agit d’une reconfiguration globale de la carte électorale sénégalaise, où la proximité des maires avec leurs administrés sert de courroie de transmission pour légitimer les réformes structurelles et les ambitions de la nouvelle majorité.

Toutefois, cette agrégation continue de forces hétéroclites et d’élus venus d’horizons divers nécessitait une structure capable d’absorber cette diversité sans diluer l’idéal originel du projet. C’est précisément l’objet de la grande annonce faite par le Chef de l’État : la mue définitive de la coalition transitoire en un parti politique unifié, structuré et pérenne. Cette décision marque la fin de l’ère des alliances fragiles au profit d’une « maison commune », pensée pour institutionaliser le pouvoir et offrir un cadre formel à tous les bâtisseurs du Sénégal nouveau qui rejoignent la dynamique.

Le calendrier de cette métamorphose politique est désormais officiel et les regards se tournent vers la date fatidique du 8 août 2026. C’est à cette occasion, dans l’enceinte moderne de la Dakar Arena, que se tiendra le grand congrès constitutif qui officialisera la naissance de cet appareil politique de combat. Cet événement grandiose promet d’être l’acte de naissance de la nouvelle force hégémonique du pays, matérialisant devant le peuple sénégalais la concentration des pouvoirs locaux et nationaux autour de la figure du Président.

À l’analyse globale de ces manœuvres, la coalition présidentielle affiche un bilan comptable impressionnant, revendiquant le contrôle de plus de 300 municipalités sur les 557 que compte le pays. Cette emprise sur plus de la moitié des communes sénégalaises, si elle confirme, conférera au Président Diomaye une assise territoriale incontestable pour déployer son agenda de réformes. La machine politique est désormais lancée à pleine vitesse, portée par des réseaux d’élus locaux déterminés, rendant la dynamique présidentielle difficilement arrêtable par une opposition en pleine décomposition.

La stratégie de massification initiée par le Président Bassirou Diomaye Faye préfigure l’émergence d’un ordre politique nouveau au Sénégal, substituant aux vieilles querelles de partis une hégémonie territoriale construite sur le progrès et la stabilité. En convertissant l’élan populaire de 2024 en une structure hautement disciplinée et institutionnalisée, le pouvoir en place sécurise son avenir à court et moyen terme. Reste désormais à savoir comment cette immense force de frappe politique, qui fusionnera le 8 août prochain, parviendra à matérialiser les promesses de rupture systémique dans le quotidien des Sénégalais.

La rédaction de Xibaaru