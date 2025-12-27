Lutte contre l’exploitation illicite des ressources minières : Trois sites d’orpaillage démantelés à Saraya

Les forces de défense et de sécurité ont porté un nouveau coup à l’orpaillage clandestin dans le secteur de Saraya. En patrouille de sécurisation, les éléments du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention n°2 (GARSI 2), en détachement à Saeinsoutou, appuyés par une équipe de la Brigade territoriale de Saraya, ont procédé au démantèlement de trois sites d’orpaillage clandestin.

L’opération s’est déroulée dans la journée du mercredi 24 décembre 2025, au cours d’une mission de contrôle et de sécurisation du territoire. Les sites concernés ont été localisés dans les zones de Bountou, Mouran et Bandikoto, identifiées comme des foyers d’exploitation aurifère illégale.

Le bilan de l’intervention fait état de la saisie d’un important lot de matériel utilisé pour l’extraction clandestine de l’or. Les forces engagées ont notamment récupéré 27 groupes électrogènes, 8 marteaux piqueurs, 4 motocyclettes, 1 tricycle ainsi que 11 panneaux solaires. Par ailleurs, 25 machines “cracheurs”, couramment utilisées dans le traitement du minerai, ont été mises hors d’usage afin d’empêcher toute reprise immédiate des activités illégales.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illicite des ressources minières, un phénomène aux conséquences graves sur l’environnement, la sécurité et l’économie locale. Les autorités réaffirment leur détermination à assainir le secteur minier et à préserver les zones aurifères contre les réseaux clandestins, tout en annonçant la poursuite des opérations de contrôle dans la région de Saraya.