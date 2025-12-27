Trafic de drogue : La BRS de Dakar saisit 17 kg de kush dissimulés dans un colis

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, unité spécialisée relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a réalisé une importante saisie de 17 kilogrammes de kush, dissimulés dans un colis en provenance d’Asie.

Cette opération est le prolongement direct des investigations ouvertes à la suite d’une précédente arrestation ayant permis la saisie de 2,57 kg de kush. Selon des sources policières, l’exploitation technique des téléphones portables du principal mis en cause a joué un rôle déterminant dans l’identification et la localisation de ce nouvel arrivage, intercepté avant sa mise en circulation.

Les premières auditions avaient révélé que le suspect assurait lui-même la transformation du produit, en utilisant des précurseurs et des substances chimiques, depuis son domicile situé à Grand Mbao. Ces éléments avaient déjà mis en évidence un mode opératoire structuré, laissant présager l’existence d’un réseau organisé aux ramifications internationales.

La saisie de ce colis confirme l’ampleur du trafic et le caractère transnational de ce réseau, dont les activités s’étendent jusqu’en Asie. Les services de l’OCRTIS indiquent que les diligences se poursuivent afin d’identifier l’ensemble des complices et de démanteler intégralement la filière, de l’importation à la distribution locale.

Par cette opération, la BRS de Dakar réaffirme sa détermination à lutter contre la prolifération des drogues de synthèse et à endiguer les circuits criminels qui menacent gravement la santé publique et la sécurité des populations.