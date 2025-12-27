Nécrologie : Décès d’Adja Khar Mbaye

Le monde de la culture sénégalaise est en deuil suite au rappel à Dieu d’Adja Khar Mbaye, figure emblématique et respectée du patrimoine culturel national. Profondément engagée, elle a durablement marqué le paysage culturel par son apport inestimable, son dévouement constant et les valeurs de dignité qu’elle incarnait avec ferveur.

Sa disparition crée un immense vide, tant au sein de la communauté artistique que dans le cœur de ses proches et de tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés. Femme de convictions et de principes, Adja Khar Mbaye restera dans les mémoires comme une véritable gardienne des traditions et une source d’inspiration pour les générations présentes et futures.

En ces circonstances douloureuses, nos pensées vont à sa famille éplorée, à ses amis ainsi qu’à l’ensemble des acteurs culturels du Sénégal, à qui nous adressons nos sincères condoléances.