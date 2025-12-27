Keur Massar : trois individus arrêtés avec plus de 500 millions de faux billets

La Brigade de Recherches de Keur Massar a réalisé une importante opération dans le cadre de la lutte contre le trafic et la mise en circulation de faux billets de banque. Trois individus, dont deux ressortissants sénégalais et un ressortissant nigérien, ont été placés en garde à vue pour leur implication présumée dans un réseau de faussaires. Les forces de l’ordre ont procédé à la saisie d’une contre-valeur estimée à plus de 500 millions de francs CFA, composée de faux billets en francs CFA et en dollars américains.

Le ressortissant nigérien est arrivé sur le territoire sénégalais en possession de billets noirs ainsi que de faux billets en devises et en monnaie locale. Membre actif d’un réseau de faussaires, il aurait pris contact avec un citoyen sénégalais afin d’organiser le lavage des billets noirs, un procédé frauduleux reposant sur l’utilisation de produits chimiques.

C’est au cours des démarches entreprises pour l’acquisition du matériel nécessaire à cette opération que les enquêteurs ont réussi à infiltrer le réseau. Un dispositif de surveillance et de filature a alors été immédiatement mis en place par la Brigade de Recherches.

Le 22 décembre 2025, les éléments de la brigade ont mis fin aux agissements de la bande, interpellant les trois suspects, parmi lesquels figurait le conducteur du véhicule de marque Renault utilisé pour leurs déplacements. Lors de l’opération, les enquêteurs ont découvert, par-devers le ressortissant nigérien, une somme estimée à 500 millions de francs CFA, constituée de coupures de 10 000 francs CFA et de billets de 100 dollars, tous reconnus comme étant des faux.

Le véhicule Renault servant de moyen de transport au réseau a également été saisi dans le cadre de la procédure. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles complicités et de démanteler l’ensemble de la filière de fabrication et de circulation de faux billets.