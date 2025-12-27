Lutte contre le trafic de migrants : la DNLT de Saint-Louis démantèle un réseau opérationnel

L’antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), rattachée à la Direction de la Police aux Frontières, a mis fin aux activités d’un réseau spécialisé dans la migration irrégulière par voie maritime. Deux individus ont été déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour tentative de trafic de migrants, escroquerie et association de malfaiteurs.

L’opération, conduite dans la nuit du 22 au 23 décembre 2025, fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel jugé fiable. Les enquêteurs ont alors procédé à une série d’interpellations dans plusieurs quartiers de la ville de Saint-Louis, notamment Khar Yallah, Pikine et la Cité Niakh. Au total, dix-neuf (19) ressortissants sénégalais ont été appréhendés au cours de l’intervention.

L’arrestation du suspect principal, en compagnie de deux candidats à l’émigration, a permis aux agents de remonter jusqu’à une planque située à Khar Yallah, où quinze (15) autres candidats étaient déjà hébergés en attendant un départ imminent. Les premières investigations ont établi que chaque candidat avait versé une somme comprise entre 500 000 et 600 000 francs CFA pour financer la traversée maritime.

Poursuivant les investigations, les forces de l’ordre ont interpellé un second suspect à son domicile, au quartier Pikine 700. Ce dernier a été identifié comme le logisticien du réseau et le futur capitaine de l’embarcation destinée à la traversée. La perquisition menée à son domicile a permis la saisie d’un important lot de matériel, composé notamment de deux moteurs hors-bord de 15 et 40 chevaux, de soixante (60) bidons de carburant de 30 litres, de deux GPS ainsi que de divers équipements de navigation.

À l’issue de la procédure, les deux organisateurs ont été présentés à la justice, tandis que les candidats à l’émigration ont été remis en liberté après audition. L’embarcation et l’ensemble du matériel saisi ont été placés sous scellé.

Par cette opération, la DNLT réaffirme sa détermination à endiguer le trafic de migrants et à lutter contre les réseaux criminels qui exploitent la détresse des candidats à l’émigration irrégulière, au péril de vies humaines.