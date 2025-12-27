Une femme de 43 ans chute mortellement du 4ème étage…son mari retrouvé avec des traces de griffure

Les faits se sont déroulés jeudi soir dans le 3e arrondissement de Marseille.

Vers 20H00, une femme, âgée de 43 ans, a chuté par la fenêtre de son appartement situé au 4ème étage de la tour Bel Horizon.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la quadragénaire.

Les forces de l’ordre sont montées dans son appartement et ont découvert à l’intérieur de nombreuses traces de sang.

Le logement était sens dessus dessous, avec des bouteilles d’alcool cassées jonchant le sol.

Son mari, présent sur place, a été interpellé et placé en garde à vue pour meurtre par conjoint.

Cet homme de 35 ans présentait des traces de griffures au niveau du torse et une plaie au pied droit.

Source : F D