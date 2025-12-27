Un corps découvert dans le coffre d’une voiture calcinée…un homme déposé aux urgences

Jeudi vers 15H00, un homme de 45 ans grièvement blessé a été déposé devant l’hôpital Nord de Marseille.

La victime, touchée par balle à la mâchoire, a été prise en charge par les soignants. Son pronostic vital est engagé.

La voiture utilisée pour le transporter a été retrouvée brûlée à Septème-les-Vallons, à la frontière des quartiers nord de Marseille.

Les policiers ont découvert à proximité une deuxième voiture calcinée.

A l’intérieur, ils ont découvert un corps sans vie dans le coffre de ce véhicule déclaré volé.

Déjà samedi soir, un jeune homme de 22 ans avait été exécuté à la kalachnikov devant un point de deal la cité du Mail, tenu par une équipe proche de la DZ Mafia.