«Sonko moy Diomaye»…le spectre du divorce s’accentue, la fissure se creuse

Si le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est arrivé au pouvoir, c’est parce que les sénégalais ont décidé de porter au sommet le duo Diomaye-Sonko. Les électeurs ont misé plein d’espoirs sur eux. Mais depuis quelqu’un temps, ce solide duo commence à faire les frais du système. Une politique politicienne qui ne sera pas sans conséquences… pour le PROJET !

Les images du nouveau siège de la coalition « Diomaye Président » marque un tournant décisif dans le paysage politique sénégalais. Ce qui n’était autrefois que des frictions mineures entre alliés semble désormais se cristalliser en une dualité structurelle. En érigeant ses propres murs, la coalition présidentielle s’offre non seulement un ancrage organisationnel, mais envoie surtout un signal de distanciation vis-à-vis du parti originel, le Pastef.

Cette nouvelle étape dans la structuration du mouvement autour du Président Bassirou Diomaye Faye intervient dans un climat de suspicion croissante. Pour les responsables de la coalition, ce siège doit servir de laboratoire pour le « projet » et de centre de coordination pour les échéances futures. Cependant, aux yeux de nombreux observateurs, cette autonomisation ressemble à une volonté manifeste de s’affranchir de la tutelle idéologique et organisationnelle du Premier ministre Ousmane Sonko.

Le malaise est d’autant plus palpable que le leader du Pastef avait lui-même annoncé, le 6 janvier 2025, la construction imminente du siège de sa propre formation. Ousmane Sonko, tout en affichant sa satisfaction quant à l’acquisition d’un terrain pour les « Patriotes », n’avait pas caché l’importance pour son parti de disposer d’un édifice souverain. Cette coïncidence de calendrier entre les deux projets immobiliers souligne une course à l’influence qui ne dit pas son nom.

Un point de discorde majeur vient cependant assombrir cette inauguration : la question du financement. Au sein des instances du Pastef, nombreux sont les personnes qui se demandent comment l’acquisition et l’aménagement du siège de « Diomaye Président » s’est faite. Des responsables du parti de Sonko demandent officiellement des précisions financières à la coalition, s’interrogeant sur l’origine des moyens mobilisés pour un tel édifice alors que le parti mère prône une gestion rigoureuse et participative.

La fissure entre le Palais et les patriotes s’est considérablement élargie depuis la nomination d’Aminata « Mimi » Touré à la tête de la coalition présidentielle. Ce choix, perçu par les cadres du Pastef comme un acte de défiance, a rompu l’équilibre précaire qui liait les deux entités. Le sentiment que le Président Faye cherche à se constituer une base politique propre, distincte et parfois concurrente à celle qui l’a porté au pouvoir, est désormais une réalité que peu de politologues contestent.

Sur le terrain, la confusion gagne les partisans. Entre l’allégeance au leader charismatique Ousmane Sonko et le soutien institutionnel au Chef de l’État, le cœur des « Patriotes » balance. Cette crise d’alignement stratégique fait craindre une paralysie de l’action gouvernementale, où chaque camp pourrait être tenté de privilégier ses intérêts partisans au détriment de l’agenda de réformes promis aux Sénégalais lors de la présidentielle.

Jusqu’où ira ce clash ? La question reste en suspens, mais les conséquences pourraient être lourdes pour la stabilité de la majorité. Une rupture franche entre Diomaye Faye et le Pastef fragiliserait non seulement la cohésion du gouvernement, mais pourrait également conduire à une recomposition brutale de l’échiquier politique, avec le risque de voir l’appareil d’État se transformer en terrain d’affrontement entre alliés d’hier.

L’ouverture du siège de la coalition Diomaye Président n’est pas qu’une simple affaire de pierres et de béton. Elle est le symbole architectural d’une fracture politique qui se creuse jour après jour. Si le dialogue n’est pas rétabli entre les deux têtes de l’exécutif sur les questions de gouvernance interne et de transparence, le Sénégal pourrait entrer dans une zone de turbulences institutionnelles majeures. Les électeurs ont voté pour le «Diomaye Moy Sonko» et non le contraire !

