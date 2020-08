Mac de Mbour : Les détenus en gréve de la faim pour…

L’ambiance est tendue à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour. Révoltés par les «coupures d’eau» qui durent depuis 6 mois, ils ont décidé d’observer une grève de la faim pour pousser les autorités de l’Administration pénitentiaire à corriger ce dysfonctionnement, rapporte LeQuotidien.

«Ce n’est que vers 00h qu’on peut avoir accès à l’eau. Les gens dorment toujours dans les toilettes. Le Tribunal ne tient plus d’audiences. Le cachot est bondé et étroit. Donc les conditions restent difficiles. Aussi, le nouveau procureur doit venir nous voir pour qu’on puisse lui étaler notre liste de doléances. C’est dur ce que nous vivons ici. C’est pourquoi on est en grève», explique une source du jornal.

Pour marquer le coup, les détenus n’ont pas «touché» à la nourriture qui leur a été servie hier. «C’est ce matin (hier) qu’on a commencé la grève. On leur a renvoyé le petit-déjeuner et le déjeuner. On ne compte pas y toucher aussi tant que notre problème n’est pas résolu. Et ils ne croient pas qu’on est capable de mener cette lutte. Pour se moquer de nous, les matons disent qu’on ne va pas la terminer.» Les mauvaises conditions d’hygiène s’ajoutent aussi à la liste des revendications.

«Vous imaginez des chambres sans salle de bain. On fait nos besoins dans des sachets ou des seaux. Ensuite on les déverse dans les égouts, c’est inhumain», raconte un interlocuteur.