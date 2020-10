Macky au Nigeria chez Buhari…l’anti troisième mandat

Le président de la République Macky Sall va effectuer jeudi et vendredi une « visite d’amitié et de travail » au Nigeria, a-t-on lu dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 14 octobre 2020. : « Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur son agenda diplomatique, en informant le Conseil de sa visite d’amitié et de travail les 15 et 16 octobre au Nigéria ».

Une visite de Macky Sall, dans ce géant pays de l’Afrique de l’Ouest en cette période mouvementée de 3ème mandat en côte d’ivoire et en Guinée. Le président nigérian Muhammadu Buhari avait demandé aux présidents de la sous-région d’éviter le mandat de trop qui pourrait enflammer la sous-région.