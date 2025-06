Macky Sall à la tête de l’ONU…une utopie face à de nombreux obstacles

L’information fait le tour des réseaux sociaux. Selon ce qui se dit, l’ancien président Macky Sall voudrait briguer le poste de Secrétaire général des Nations-Unies (ONU) en décembre 2026, à l’issue du second mandat du Portugais António Guterres. Bien qu’il ne se soit pas encore officiellement déclaré candidat, beaucoup de médias ont repris l’information. Mais celui qui a prédécesseur à Bassirou Diomaye Faye à la tête de la présidence pourrait faire face à certains obstacles dans sa quête.

Selon les révélations de certains médias, Macky Sall aurait évoqué cette ambition lors d’une rencontre confidentielle avec le président français Emmanuel Macron, en mars dernier. Cette réunion, tenue à l’abri des regards, aurait permis d’aborder les contours d’une éventuelle candidature. Une ambition que Paris n’aurait pas totalement découragée, dans la mesure où l’Élysée avait déjà, par le passé, évoqué pour lui de « très belles perspectives de reconversion » au sein des organisations internationales, dans le cadre des discussions sur sa renonciation à un troisième mandat présidentiel au Sénégal.

Dans l’entourage de Macky Sall, on aborde cette affaire de candidature avec prudence. Quoiqu’il en soit, l’ancien président aura du mal à prendre la place d’Antonio Guterres. Il traîne un handicap qui n’est pas sans conséquences. Ses relations avce le régime du Paeti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne sont pas au bon fixe. Depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye et la nomination d’Ousmane Sonko comme Premier ministre, des accusations, voire des menaces de poursuites judiciaires, ont été émises à son encontre.

Le régime de Macky Sall est accusé d’avoir maquillé les comptes publics. La reddition des comptes, qui a envoyé beaucoup de ces anciens collaborateurs en prison, a révélé une très mauvaise gestion sous son règne. Pour beaucoup de patriotes, celà ne pouvait sans que le patron de l’Alliance Pour la République (APR) ne soit au courant. Considéré comme le responsable de l situation, beaucoup demandent qu’il soit traduit en justice pour répondre de ses actes au même titre que certains anciens ministres. Une telle posture pourrait sérieusement compromettre ses chances, car le soutien du pays d’origine est considéré comme un élément fondamental pour toute candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU.

Entre mars 2021 et 2024, le Sénégal a connu de violentes manifestations qui ont fait au moins une soixantaine de morts. Des jeunes se sont dressés contre ce qu’ils appelaient un «projet de liquidation» contre Ousmane Sonko. Leur combat a porté ses fruits car ils ont réussi à faire de Bassirou Diomaye Faye le cinquième président de la République. Chose qui s’est faite au prix de lourds sacrifices. Nombreux sont les patriotes qui accusent Macky d’être le principal responsable de ces morts.

Suffisant pour que des voix se dressent contre cette candidature annoncée de Macky Sall à l’ONU. «En matière de droits humains et de respect des principes démocratiques, le régime de Macky Sall a été critiqué par l’ONU, l’Union Africaine, l’Union Européenne, les États-Unis et toutes les organisations nationales et internationales des droits humains ; abstraction faite du débat interne sur sa gouvernance économique et financière», a écrit Seydi Gassama sur sa page Facebook.

Mais, Macky Sall a un atout dans sa manche. Son activisme diplomatique et les signaux envoyés à ses partenaires internationaux pourraient jouer en sa faveur. Contrairement au nouveau régime, Macky a un bon carnet d’adresse à l’international. Ce qui pourrait jouer en sa faveur. Mais pour ça, il faudrait qu’il arrive à se réconcilier avec son peuple. La politique l’a beaucoup éloigné d’une partie des Sénégalais. Un véritable problème pour diriger l’Organisation des Nations-Unies (ONU).

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn