Macky Sall attendu à Dakar

Les doutes semblent dissipés. Macky Sall devrait bel et bien revenir à Dakar deux ans après avoir quitté la capitale sénégalaise, au terme de son second mandat de président de la République. Plusieurs médias confirment l’information.

À sa Une, Source A annonce que l’ancien chef de l’État est attendu vendredi prochain, précisant que son avion atterrira à 15 heures à l’aéroport militaire Léopold Senghor. Avant de reprendre son vol pour quitter le pays, embraye le journal, confirmé par Vox Pop, Macky Sall sera reçu en audience par son successeur, Diomaye Faye.

En plus des rencontres diplomatiques inscrites à son agenda, le candidat au poste de secrétaire général de l’ONU aura des contacts politiques, selon Les Échos. «L’APR se prépare à accueillir le Président Macky Sall à la hauteur de sa grande œuvre, de son leadership», s’enthousiasme le porte-parole des Républicains, Seydou Guèye, repris par L’Observateur.