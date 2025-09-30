Macky Sall dénonce le poids des agences de notation dans l’endettement africain

Dans une interview accordée récemment à la chaîne YouTube H5 Motivation, l’ancien président sénégalais, Macky Sall, est revenu sur la problématique de la dette en Afrique. Selon lui, si les pays africains empruntent plus cher que leurs homologues européens, c’est en grande partie à cause des notes attribuées par les grandes agences de notation américaines.

« Le système international de la dette est dominé par le marché des capitaux, lui-même contrôlé par les États-Unis. Les plus grandes agences de notation, Fitch, Standard & Poor’s et Moody’s, sont toutes américaines », rappelle Macky Sall.

Ces agences évaluent les pays et leurs projets en fonction du risque perçu. Une note défavorable entraîne une prime d’assurance élevée et donc un coût d’emprunt beaucoup plus lourd. « En Afrique, on s’endette cinq à huit fois plus cher que dans les pays occidentaux », déplore l’ancien chef de l’État.

Il estime que ce traitement repose souvent sur des biais : « Dès qu’un pneu est brûlé chez nous, on parle d’instabilité. En Occident, il y a aussi des violences urbaines, mais cela n’affecte pas leur notation. »

Pour Macky Sall, « ce qui coûte le plus cher, ce n’est pas la dette elle-même, mais la manière dont nous sommes notés ». Les Big Three justifient ces écarts par un manque de données fiables en Afrique.

Face à cette situation, l’ancien président appelle le continent à mieux s’organiser : « Il faut fournir un maximum d’informations, à partir des banques, de la société civile, des gouvernements, mais aussi en s’appuyant sur des instruments comme l’index Mo Ibrahim. »

Macky Sall plaide enfin pour la création d’une agence de notation panafricaine, qui travaillerait en synergie avec la fondation Mo Ibrahim, afin de donner une voix crédible au continent dans ses échanges avec les institutions internationales.