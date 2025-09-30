Xibaaru en deuil…Disparition de Léopold Diouf, un fidèle compagnon

Xibaaru vient de perdre l’un de ses plus fidèles compagnons de route. Léopold Diouf, grand collaborateur et soutien indéfectible du média, s’est éteint, laissant derrière lui un vide immense.

Présent dès les tout débuts de Xibaaru, il a accompagné son essor et son évolution, notamment sur le plan informatique où son expertise, son engagement et sa disponibilité ont été précieux. Léo, comme on l’appelait affectueusement, n’a jamais ménagé ses efforts pour la réussite de ce projet auquel il croyait profondément.

Au-delà d’un simple collaborateur, c’est un véritable membre de la famille Xibaaru qui disparaît. Son départ plonge la rédaction et l’ensemble de ses proches dans une immense tristesse.

Xibaaru s’incline respectueusement devant sa mémoire et présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui l’ont connu et aimé.