Papa Malick Ndour : « Macky n’est pas le Sarkozy sénégalais »

L’ancien ministre Papa Malick Ndour ne mâche pas ses mots. Dans une sortie sur Facebook, il démonte l’idée selon laquelle Macky Sall serait le “Sarkozy sénégalais”. Pour lui, la comparaison est flatteuse… et erronée.

“Le véritable parallèle, c’est cette bande qui, faute de vision et de résultats, connaîtra le même destin que Sarkozy : un mandat unique, des promesses non tenues… et dehors !”

Pape Malick Ndour, repris par Seneweb, ne vise pas seulement l’ancien président, mais tout un système qu’il juge essoufflé, incapable de répondre aux attentes populaires. Il écarte toutefois l’idée de représailles judiciaires, préférant une image plus symbolique.

“Peut-être pas la prison puisque nous ne sommes pas des rancuniers, mais à la porte du salon comme vigile” a-t-il déclaré.