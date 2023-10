Macky Sall honoré par la fondation Issa Hayatou

Le Président de la République son Excellence Macky SALL sera le prochain Lauréat du TROPHEE SPECIAL D’HOMMAGE Pour le leadership et la paix en Afrique de la Fondation internationale Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football (CAF). L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse animée par Monsieur Anoï Niniba Castro, président de la Fondation. Voici l’intégralité de son discours…

Chers amis de la presse, chers invités, merci d’avoir répondu à notre invitation.

La Fondation internationale ISSA HAYATOU que j’ai l’insigne honneur de présider vous a conviés ce jour pour vous annoncer le nom du prochain lauréat du TROPHEE SPECIAL D’HOMMAGE pour le leadership et la paix en Afrique et les raisons qui expliquent ce choix. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il me semble utile de présenter notre organisation.

Créée en 2009 et inaugurée à Abidjan par le Président ISSA HAYATOU, Ancien Président de la CAF/FIFA, et Actuel Président d’Honneur de la Confédération Africaine de Football (CAF), La Fondation Internationale ISSA HAYATOU a pour missions :

1.Aider au développement du football de jeunes en Afrique par des Dons de matériel sportif et didactique aux Centres de formation, Tournois d’évaluation et la formation des encadreurs des jeunes apprenants (actions en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Togo, Guinée Equatoriale, au Ghana, au Burkina Faso, au Cameroun, en RDC….)

2.Promouvoir et Consolider la Paix en Afrique par le football qui demeure un grand facteur d’Union et de Fraternité (Actions de Paix au Togo, en Centre-Afrique)

3.Promouvoir et Consolider le rapprochement et l’intégration entre les peuples Africains par le football (distinction et hommage des chefs d’Etat africains : Guinée Equatoriale, Togo, Centre-Afrique, Bénin, République Démocratique du Congo

4.Prise en charge des jeunes Africains en situation difficile pour favoriser leur insertion sociale

Chers amis de la presse, au titre de la promotion de la paix en Afrique, la Fondation internationale ISSA HAYATOU a déjà distingué plusieurs personnalités africaines dont la dernière en date est son EXCELLENCE FELIX-ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO, président de la République démocratique du Congo, pour l’Edition 2021-2022.

Chers amis journalistes, pour l’Edition 2022-2023, la Fondation internationale ISSA HAYATOU, après multiples consultations, a le plaisir de vous annoncer qu’elle a porté son choix sur un digne fils du continent africain qui s’est distingué par un leadership éclairé et de grandes actions de paix au plan continental et international.

Au plan diplomatique, pendant son mandat à la tête de l’Union africaine, ce digne fils du continent africain, a été porteur du plaidoyer pour l’admission de l’Union Africaine au rang de membre de plein droit du G20. Et ce plaidoyer a porté ses fruits en septembre dernier lors du sommet de New Delhi qui a décidé de l’adhésion de l’Afrique à la table de grandes négociations.

Au cours du même mandat, toujours à la tête de l’UA, il a mené une forte diplomatie auprès de son homologue, le président de la Fédération de Russie pour l’inviter à la fois à la désescalade dans le conflit russo-ukrainien et surtout pour le convaincre de faire libérer les stocks de céréales et d’engrais dans le port d’Odessa, en Ukraine, pour éviter ainsi une crise alimentaire à l’Afrique.

Chers amis de la presse,

Pour la consolidation de la démocratie, la stabilité et la promotion de la paix dans son pays, bénéfique à la sous région ouest africaine et à l’Afrique toute entière, Il s’est refusé de se représenter à l’élection présidentielle prévue dans son pays en février 2024, bien que la Constitution lui en donne la possibilité.

Au plan purement sportif, les différents succès réalisés par les équipes nationales de différentes catégories de son pays notamment la CAN, le CHAN, le tournoi des U 20 et des U 17, ajouter à cela le choix des infrastructures sportives à l’image du plan émergent de son pays, la relance du sport scolaire et universitaire et la mise en place du programme Élite-jeunes Génération 2024 en perspective des Jeux olympiques, le Renforcement de la contribution économique du sport, la promotion des métiers liés au sport et des emplois sont autant de politiques qui ont permis à son pays d’améliorer sensiblement ses performances sur l’échiquier continental et International.

Chers amis de la presse, de tout ce qui précède, nous, FONDATION INTERNATIONALE ISSA HAYATOU vous informons du choix porté sur ce digne fils du continent africain, Son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal, pour être le lauréat du TROPHEE SPECIAL D’HOMMAGE pour le leadership et la paix en Afrique pour l’Edition 2022-2023.

Chers amis de la presse, je suis à votre disposition Je vous remercie.

Kinshasa, le 14 octobre 2023