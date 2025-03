Macky Sall…une cible et un bouc émissaire pour le Pastef

La perte du pouvoir ne réussit pas du tout à Macky Sall ! L’ancien président de la République est devenu la cible du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ousmane Sonko et Cie n’ont d’oeil et d’oreille que pour le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la Présidence. Ils l’accusent de tous les péchés d’Israël. Et si Macky ne fait pas attention, il risque de retrouver ses hommes en prison. Voici le plus grand rêve que les pastéfiens veulent réaliser !

L’ex-président sénégalais Macky Sall, qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024, «sera appelé devant la justice» en raison de ses «actes extrêmement graves» dans la gestion du pays, a affirmé un membre du gouvernement qui l’accuse d’être responsable des «faux chiffres» révélés dans un récent rapport sur les finances publiques. «Inévitablement, il (Macky Sall) fera face à la justice. Il est le premier responsable d’actes extrêmement graves qui ont été posés», a affirmé le porte-parole du gouvernement sénégalais Moustapha Ndjekk Sarré, sur la radio privée RFM.

«Je ne lui donne pas de circonstances atténuantes. Tout ce qui s’est passé s’est passé sous ses ordres. On peut même le considérer comme le chef de gang qui a commis des actes criminels. Des poursuites judiciaires ne sauraient être évitées», a dit le ministre de la Formation professionnelle et responsable du Pastef à Mbao. Une réaction qui a mis les membres de l’Alliance Pour la République (APR) dans tous leurs états. «Ce langage trivial, porté par un porte-parole d’une manifeste médiocrité, est tout simplement pathétique», a répondu Me Oumar Youm dans une lettre ouverte.

Selon l’ancien président du groupe parlementaire Benno bokk yaakaar, «porter la parole d’une institution aussi prestigieuse que le gouvernement du Sénégal, c’est porter la parole de la République, notre République, fondée sur l’équilibre, l’esprit de mesure, l’impartialité et la légalité. C’est pourquoi la communication de cette institution, par essence nationale, obéit à des normes exigeant droiture, équité, objectivité, retenue, intelligence, impassibilité et, surtout, subtilité», a-t-il indiqué.

Si des poursuites sont engagées contre Macky Sall, ce serait la première fois qu’un ancien chef d’Etat est traduit en justice dans le cadre de ses anciennes fonctions. Depuis l’indépendance en 1960, le Sénégal est réputé démocratique. Pastef veut tout faire pour traduire son plus vieil adversaire en justice. Quand un membre de l’ancien régime est accusé de vol, c’est Macky qui est accusé. Quand un apériste commet une erreur, c’est Macky le coupable. Et quand des chiffres sont prétendument falsifiés, Sonko met toutes les responsabilités sur Macky.

Depuis presque une année, les choses ne marchent pas au Sénégal. Le pays est bloqué. Les ministres et directeurs du nouveau régime virent à tout va. Plusieurs milliers d’employés sont envoyés au chômage. Le régime explique ces licenciements par des motifs économiques. Et au Pastef on se cramponne à l’idée selon laquelle c’est Macky Sall et ses hommes qui ont mis le pays à genoux. C’est la seule explication que ces pastéfiens peuvent donner aux sénégalais dans l’unique but de pouvoir mettre un adversaire hors d’état de nuire.

Le Sénégal est dirigé depuis avril par un nouveau régime qui se réclame du panafricanisme de gauche, prône le souverainisme et la rupture avec le système. Ce régime dirigé par Pastef veut tout faire pour mettre la main sur Macky Sall. Tant que Pastef ne l’aura pas réussi, il ne fera plaisir aux militants soifs de vengeance. Raison pour laquelle l’entourage de l’ancien président fait les frais de son engagement avec l’APR.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn