Madi Waké Touré : « Une amitié réelle, vraie et pure, a existé entre Dia et Senghor »

A CETTE JEUNESSE QUI VOUE AUX GEMONIES LE PREMIER PRESIDENT DU SENEGAL, MONSIEUR, LEOPOLD SEDAR SENGHOR,JE DIRAI CECI :

je dois avant d’aller plus loin faire cette précision : je suis très loin d’être un fan’s de Senghor. A un moment donné de ma vie et pendant très longtemps, j’ai même été très critique à l’encontre de ce monsieur.

Seulement, ma posture très critique à l’encontre de Senghor a fini par évoluer. D’abord par la grâce des livres qui parlent de l’homme ,Senghor ! Mais aussi au travers de mon commerce avec des hommes et femmes, témoins privilégiés des évènements de 1962.

Tous ces témoignages, écrits et autres, m’ont permis de prendre du recul par rapport à certains jugements, qui le plus souvent, procèdent de jugements de valeur.

D’EMOTION !!!

Et l’autre d’avertir et à juste raison tous les apprentis –chercheurs- J’EN SUIS, UN !- et autres : « Méfiez des vérités toutes faites et des clichés ! Soyez toujours habité par le doute.

LE DOUTE METHODIQUE !

Autrement dit, nécessité absolue pour le chercheur de se détacher autant que faire se peut des affects- PAS FACILE, ME DIREZ-VOUS !- qui peuvent polluer et parasiter sa pensée.

L’affaire Dia /Senghor continue encore de susciter beaucoup de passion. Nombreux sont ceux ou celles qui y vont avec le cœur.

Tout compte fait, les choses ne sont pas aussi simples. Je dois dire pour l’histoire qu’une amitié réelle, vraie et pure, a existé entre Dia et Senghor. Qu’il y avait une réelle complicité entre les deux hommes.

La preuve, quand le Général-président, – De Gaulle-est venu en 1958 pour « vendre » son projet de référendum, Senghor et Dia se sont éclipsés. On a parlé de « maladie ………diplomatique chez Dia », parti faire une cure en Suisse.

Et certains observateurs très avertis de la politique de chez nous vous diront que Dia qui n’était pas très chaud à l’idée de renoncer à l’indépendance. Mais comme il ne voulait pas gêner son ami Senghor, il a préféré quitter le pays.

C’EST VOUS DIRE !

Au demeurant et tout compte fait : qu’est-ce que ces deux-là n’ont pas fait ensemble des années 40 aux indépendances, intervenues en 1960 ? Quand deux hommes très intelligents – Dia/ Senghor -se fréquentent aussi longtemps, cela veut dire que quelque part, il y a des atomes crochus entre les deux. Mais hélas, la politique à la sénégalaise est venue chambouler tout !

La politique made in Sénégal !!!!???? Parlons –en !

Pour des sociétés comme les nôtres, la politique prend rarement les contours d’une quelconque rationalité voire d’une pratique, adossée aux valeurs de grandeur morale, de dignité, de respect scrupuleux des engagements.

DE VERTU !!!!

Du reste, l’exercice du pouvoir, dans un pays nouvellement indépendant, fait surgir des contradictions imprévues, parfois âpres et violentes

On me rétorquera que partout ailleurs c’est comme ça ! Oui, mais le mal est beaucoup plus prégnant ici qu’ailleurs !

Vous savez !!! LA PAUVRETE : ELLE VA RAREMENT AVEC LA VERTU !

Tout cela pour dire qu’il faut faire très attention à certaines déclarations intempestives. Mais bon, Senghor n’avait pas TOTALEMENT tort quand il disait que l’émotion est négre……..

Au demeurant, l’affaire Dia/Senghor n’a pas encore révélé tous ses secrets. Le Sénégal étant un pays spécial. Comprenne qui pourra ! De fait, l’analyse qui se veut rigoureuse et non partisane doit intégrer beaucoup de paramètres. VIVEMENT QUE LE DEBAT SE POURSUIVE SUR CETTE QUESTION QUI A SON IMPORTANCE.

UNE IMPORTANCE CAPITALE !!!!

Au fait, les sociétés humaines ne s’améliorent, ne se développent que si elles s’approprient véritablement leur histoire. ET LE TEMPS QUI PASSE DOIT AIDER A DEPASSIONNER ET A OBJECTIVER. Sous ce rapport, ce débat là me paraît EXTRÊMEMENT UTILE !

Fait à Pikine le 24 Février 2025

Madi Waké TOURE,

Assistant Social, Conseiller en Travail Social, Chroniqueur