Kadialy Gassama : « Le déficit budgétaire et l’endettement ont des effets…sur la croissance »

GUERRE DES CHIFFRES SUR L’AUDIT DES COMPTES DE l’ETAT : LE DEFICIT BUDGETAIRE ET L’ENDETTEMENT ONT DES EFFETS MULTIPLICATEURS SUR LA CROISSANCE.

La question fondamentale posée à travers l’audit des comptes de l’état et le rapport de la cour des comptes pour la certification, relève du niveau du déficit budgétaire autour de 12% en 2023 contre 4,9% annoncé et de l’encours de la dette publique au 31 Décembre 2023 autour de 99% du PIB contre 74, 41% annoncé. Ce sont là les résultats, au bout du compte, de l’évaluation de la gestion de l’état faite par la cour des comptes sur la période 2019- 2024. Nous pouvons cependant noter des différences entre les anciennes publications de la cour des comptes relatives aux exercices antérieures à 2023 et la nouvelle évaluation portant sur la période cumulée 2019-2024. Ces différences entre les chiffres même de la cour des comptes portant sur les mêmes matières et entre les deux gestions ,peuvent provenir de la non prise en compte dans les évaluations de certaines dettes relevant du secteur parapublic à un temps T (dette du secteur parapublic = 1500 milliards de FCFA au 31 Décembre 2023), ou de financements innovants de projets avec des lettres de confort de l’état, ou même du choix optionnel de dates de prise d’effets dans la comptabilisation des actifs et passifs ,compte tenu de la variation des taux de change et des taux d’intérêt dans les marchés .

Il peut arriver ,en effet, que la valorisation des transactions et de stocks d’actifs et de passifs, puisse être fondée sur des principes autre que la valeur du marché, par exemple, la valeur nominale ou le cout historique ,ou l’inverse, laquelle valorisation peut conduire à des chiffres différents suivant les différentes hypothèses optionnelles de départ. Dès lors, certaines différences de comptabilisation peuvent provenir de facteurs explicatifs ayant trait à des approches différentes en dehors d’une volonté de maquillage des chiffres ou de falsification des chiffres ; On peut présenter un déficit budgétaire réduit en fin d’exercice en faisant des reports à l’année suivante ou en déplaçant certaines créances sur des organismes publics divers, comme on peut présenter un budget en fort déficit en faisant l’inverse, tout dépend de la posture. c’est dire, que le niveau du déficit budgétaire et de l’endettement peuvent résulter du choix optionnel de certaines hypothèses de départ ou de l’existence de plusieurs paramètres aléatoires pour aggraver ou minimiser les taux suivant des approches différentes et renvoie fondamentalement à des questions de doctrine économique et de politique économique.

L’approche de l’ancien régime de la politique budgétaire et de l’endettement, était une approche du creusement du déficit pour financer l’investissement et, de ce fait, stimuler l’activité économique dans son ensemble selon les principes de la théorie keynésienne ; l’essentiel, c’est de ne pas entrer dans le surendettement, or, le surendettement est loin d’être atteint au Sénégal. Les néo souverainistes, quant à eux ,veulent procéder à l’équilibre budgétaire, à l’inexistence d’un déficit budgétaire ,ou , tout au moins ,à un déficit budgétaire réduit ,laquelle approche ,au vu des capitaux internes limités dans nos pays, va ralentir les investissements et donc la croissance économique et favoriser le chômage et l’inflation, des phénomènes que nous constatons de nos jours ,alors que le Sénégal était dans une phase d’une bonne d’accumulation interne du capital qui a connu un net ralentissement .Le but était de rechercher des moyens pour stimuler une forte croissance économique pour remonter la pente, après l’impact de la crise sanitaire (Covid en 2020), de la crise climatique (inondations 2021,2022) et de la crise sécuritaire(djihadisme à nos portes) sur l’économie. S’endetter pour investir à la suite de chocs exogènes, c’est développer un plan de relance pour fouetter l’activité économique et la croissance afin de remonter la pente. Nous pouvons dire que durant toute la période 2019 -2022, le Sénégal était frappé par des chocs exogènes au point qu’il avait fallu développer des politiques volontaristes pour capter des capitaux extérieurs pour booster la croissance.

Les usa sont à 125%, la France a 111%, le Japon est à 225% d’endettement par rapport à leur PIB, alors que le Sénégal est autour de 80 %, si l’on prend l’option de pas intégrer la dette du secteur parapublique dans la dette globale de l’Etat. C’est pourquoi, les critères du pacte de stabilité et de convergence de l’union économique et monétaire (UEMOA), doivent être réajustés à des taux plus élevés en ce qui concerne l’endettement, avec les évoluions et transformations économiques de nos états.

Le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz affirmait » la croissance économique durable repose sur l’investissement. » C’est aussi ce que Thomas Piketty confirmait : « la dette publique n’est pas un problème en soi, c’est l’absence de croissance qui l’est » ; C’est dire que les néo souverainistes sont dans l’approche d’une économie néo mercantiliste, aux antipodes d’une économie ouverte basée sur la multipolarité pour favoriser des investissements structurants. Or, l’économie sénégalaise, dans sa structuration actuelle, est une économie ouverte, d’abord sur la sous-région et la région en termes d’échelle pour la compétitivité, ensuite sur le monde. C’est dire que l’approche néo souverainiste du nouveau régime, est en inadéquation à la structure actuelle de l’économie sénégalaise et va nous mener, s’il n’y a pas de changement de cap, au désinvestissement et recul de la croissance économique.

Si seulement, nous prenons la contribution autour de presque la moitié du budget national de la diaspora Sénégalaise dans le PNB, dans un pays où l’épargne nationale des agents économiques reste faible, nous aurions compris qu’on est dans une situation d’une économie ouverte. Si également, nous prenons le potentiel du secteur touristique jadis florissant qui apportait beaucoup de devises et d » emplois, nous aboutirons aux mêmes conclusions d’une économie ouverte. Au-delà de l’exploitation du pétrole et du gaz qui est une avancée majeure pour l’économie sénégalaise, des marges extraordinaires de croissance économiques existent dans notre pays, surtout dans le secteur industriel du métal, des phosphates ou d’autres ressources minières importantes, il suffit de pouvoir capter des capitaux pour investir en restaurant la confiance des partenaires internationaux. Rien que le secteur touristique apporte à la France plus de 100 milliards d’euros là où les États-Unis et la Chine sont les économies mondiales attirant le plus d’investissements directs étrangers.

La préoccupation principale de tous pouvoirs publics dans nos pays, c’est de mettre en place les conditions optimales pour un bon environnement des affaires afin de développer la propension à mobiliser des capitaux étrangers pour investir dans notre pays en devenir.

Kadialy Gassama , Economiste

Rue Faidherbe X Pierre Verger

Rufisque