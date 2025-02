Pr Kitane : « TAS étincelant déshabille la mythocratie qui gouverne…le Sénégal »

TAS étincelant déshabille la mythocratie qui gouverne présentement le Sénégal.

Il est courageux, intelligent, vertueux et très posé. Il ne montre aucune impulsivité et ose faire face aux questions des journalistes y compris ceux qui posent des questions sensibles (dans leur entendement). Il ne s’énerve pas, il ne ment pas, il n’accuse pas faussement les gens. Lisez Le protocole de l’Elysée et vous comprendrez que TAS ne court pas derrière les biens matériels (fonds communs, pantouflage caché derrière un cabinet fantôme) suivez mon regard…

Erreurs sur le budget, erreurs sur l’Agenda 2050, explosion du service de la dette, train de vie dispendieux, doublement de la dette en moins de dix mois, augmentation suspecte de la masse salariale, indemnisation suspecte de victimes putatives alors que la justice n’en a jamais décidé, problème ONAS et ASER : ce gouvernement ne sait pas ce qu’il fait.

Les mensonges de ce gouvernement sortent de l’ordinaire, c’est d’ordre métaphysique : TAS révèle qu’à l’origine du mouvement d’humeur du SAES, il y a probablement un mensonge, celui consistant à dire que le décret est perdu !!!!!!!

Coût de la vie, bourses des étudiants, rebasing salarial, proposition de loi et la volonté de Pastef de torpiller ladite proposition (pour des raisons faciles à imaginer), TAS est factuel, méthodique et très perspicace.

On comprend dès lors la vacuité de remarques comme celle-ci : « le seul problème de TAS, c’est qu’il n’accepte pas la volonté divine qui a de Sonko l’homme politique le plus aimé du Sénégal ». Ces gens n’ont qu’un seul argument : l’affabulation. Car, comment quelqu’un peut-il affirmer qu’untel est l’homme politique le plus aimé du Sénégal ? Vous avez donc mesuré l’affection que les Sénégalais qui leur étaient contemporains avaient pour Senghor, Lamine Gueye, Galandou Diouf, Abdou Diouf, Wade ? Vous n’étiez même pas nés, vous n’avez même la culture politique requise, et vous osez proférer une telle énormité ?

Non, c’est parce que TAS accepte la volonté divine et la mission qui lui est assignée dans l’histoire politique du Sénégal, qu’il doit faire face à un régime si imposteur ! C’est Dieu qui donne la maladie, pourtant on imagine aisément que quand vous tomber malade, vous vous précipitez à l’hôpital pour vous soigner ! Mais ça, il faut un minimum de réflexion pour le comprendre. Pour en revenir à l’analogie de la maladie, figurez-vous que le Sénégal sous Pastef est malade et qu’il a besoin d’aide, d’un médecin. TAS est probablement un des meilleurs médecins qui peuvent sauver ce grand corps social malade qu’est notre pays aujourd’hui.

Par Alassane Kitane