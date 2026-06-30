Madiambal, Ce Bouclier qui Désarme Sonko et affranchit Diomaye (Par Sakho Ndiamé)

Chronique : « Le Minotaure et le Labyrinthe : Madiambal, Ce Bouclier qui Désarme Sonko et affranchit Diomaye »

Il est des figures qui, par leur obstination, semblent défier le temps et les régimes. Madiambal Diagne, patron de presse exilé, est de celles-là. Dans le théâtre politique sénégalais, il endosse désormais les habits du Minotaure, non pas le monstre assoiffé de sang, mais celui que Nietzsche voyait comme une figure tragique : l’incarnation d’une vérité sombre, refoulée, qui hante les soubassements du pouvoir et dont on ne peut se débarrasser. Le régime Pastef a cru pouvoir l’y enfermer, le faire disparaître. Il n’a fait que le placer au cœur de son propre dédale, où chaque épreuve subie par le journaliste devient un fil d’Ariane qui ramène inexorablement à Ousmane Sonko.

La Geste des Origines : De l’Alerte à l’Acharnement

La course-poursuite entre Madiambal Diagne et le pouvoir Pastef n’a pas débuté avec la lune de miel du nouveau régime, mais bien avant. Alors que Macky Sall était encore à la tête du pays, essuyant les assauts des pastefiens, Madiambal avait déjà identifié le danger. Il fut l’un des premiers à élever la voix, voyant dans la montée d’Ousmane Sonko non une simple alternance, mais un séisme aux conséquences incalculables pour l’État de droit et la stabilité du Sénégal. Ses alertes furent balayées, considérées comme les ultimes soubresauts d’une presse aux ordres de l’ancien pouvoir.

Pourtant, dès que le régime Pastef s’installe, la réplique est brutale et immédiate. Les tracasseries judiciaires s’abattent sur lui. On se souvient des plaintes pour diffamation déposées par le Premier ministre, sous l’ère Macky Sall, qui n’avaient pas abouti. Mais c’est après son accession au pouvoir que la machine s’emballe. Les convocations devant la Sûreté Urbaine se succèdent, tentant de briser un homme dont la plume, et la parole, dérangent. La stratégie est claire : museler le témoin gênant, “l’effacer”. C’est le début de l’acharnement, celui qui devait le réduire au silence et qui, au final, a servi de détonateur à l’escalade.

La Fuite, l’Exil, et les Révélations d’un « Homme à Abattre »

Le point de non-retour survient lors de cette nuit fatidique de septembre 2025, à l’aéroport de Dakar. Madiambal Diagne, qui s’apprêtait à prendre un vol pour Paris, est retenu de manière suspecte, son passeport confisqué. Il y voit un « complot » visant à l’empêcher de quitter le territoire, un prélude à son arrestation. Craignant pour sa sécurité physique, il s’enfuit clandestinement, pour se réfugier en France.

Depuis l’exil, le patron de presse est sorti du silence pour dénoncer ce qu’il qualifie de véritable chasse à l’homme orchestrée par Ousmane Sonko, qui aurait réussi à placer ses hommes pour satisfaire « son désir de m’effacer ». Mais ce qui est perçu comme une tentative de l’évincer du jeu politique par le pouvoir se transforme en une puissante tribune pour Madiambal. Les menaces, les assignations à résidence de sa famille, la « prise en otage » de ses proches… tout cela ne le réduit pas au silence ; cela donne au contraire une assise tragique et crédible à ses accusations. Il ne se contente plus d’être un opposant ; il devient le gardien d’une “vérité dangereuse que le pouvoir voudrait à tout prix étouffer.”

La Contre-Attaque Victorieuse : Quand l’Étau se Desserre

Mais voilà que le vent tourne. L’étau judiciaire qui pesait sur la famille de Madiambal Diagne se desserre de manière spectaculaire. Ces dernières semaines, les décisions de justice rendues contre ses proches s’évaporent comme peau de chagrin. Les charges retenues contre eux, les restrictions qui entravaient leur liberté de mouvement, tout s’efface peu à peu. Coïncidence ? Rien n’est moins sûr.

Madiambal avait promis une riposte « sans commune mesure » si sa famille continuait d’être inquiétée. Force est de constater que cette menace n’était pas un vain mot. Sa contre-attaque, nourrie par les dossiers explosifs qu’il détiendrait, semble avoir fait mouche. Le régime Pastef, confronté à la perspective de voir ces révélations dévoilées au grand jour, a visiblement choisi de reculer. La machine judiciaire, si prompte à s’abattre sur lui et les siens, semble marquer le pas. Le Minotaure, traqué dans son labyrinthe, a sorti ses cornes et fait reculer ses poursuivants.

Chaque annulation, chaque décision favorable qui tombe, est une victoire arrachée de haute lutte. Elles témoignent de l’efficacité redoutable de la stratégie de Madiambal : opposer à la force brute du pouvoir l’arme implacable de la vérité. Et ce n’est probablement qu’un début.

Le Secret des Dieux : Les « Liaisons Dangereuses » de Sonko

Dans ce labyrinthe, Madiambal Diagne semble avoir une longueur d’avance. Il agit comme s’il était dans le « secret des dieux ». Ses révélations, ses prédictions, semblent systématiquement être corroborées par les faits. Il a ainsi mis en lumière les incohérences d’Ousmane Sonko, démontrant que le Premier ministre peut parfaitement quitter le territoire en même temps que le président, invalidant ses propres justifications.

Mais son arsenal serait bien plus lourd. Madiambal affirme détenir des dossiers de la plus haute sensibilité, notamment sur ce que l’on pourrait appeler les « liaisons dangereuses » de Sonko. Il évoque des informations cruciales, des « dossiers » sur l’affaire Adji Sarr, qu’il a lui-même contribué à gérer en coulisses bien avant qu’elle ne devienne un scandale d’État. Plus grave encore, il parle d’un dossier remis à l’ex-ministre des Forces armées à l’intention du président Diomaye Faye, l’alertant sur les liens présumés qu’entretiendrait le chef du gouvernement avec des milieux salafistes terroristes.

L’Extradition en Suspens : La Justice Française Face à ses Dilemmes

Dans ce contexte, une autre bataille se joue, tout aussi décisive : celle de l’extradition. L’État du Sénégal a formulé une demande auprès de la justice française pour obtenir le retour de Madiambal Diagne sur le territoire national. Mais cette requête, tant espérée par le régime Pastef, tarde à produire les effets escomptés.

Et pour cause : les éléments dont dispose la justice française, les zones d’ombre qui entourent les poursuites engagées contre le journaliste, et les suspicions politique qui pèsent sur cette procédure, tout concourt à rendre cette extradition hautement improbable. On ne devrait pas s’étonner si, dans les semaines ou les mois à venir, la justice française venait à rejeter cette demande, considérant qu’elle ne remplit pas les conditions requises, notamment en matière de garanties d’un procès équitable.

Ce serait alors une défaite cuisante pour Ousmane Sonko et les pastéfiens, qui verraient leur principal adversaire leur échapper définitivement, depuis la terre d’asile française, continuer à distiller ses vérités qui dérangent.

Un Bénéfice Inattendu pour Diomaye

Cette guerre ouverte entre Madiambal Diagne et Ousmane Sonko dessine un paysage politique inédit. Et elle offre, presque malgré lui, un boulevard à Bassirou Diomaye Faye. Le président, qui émergeait comme l’otage ou le partenaire d’un. ex Premier ministre tout-puissant, se retrouve désormais dans une position d’arbitre, ou du moins d’observateur privilégié.

Les révélations de Madiambal affaiblissent Sonko, le placent sur la défensive et le contraignent à se justifier en permanence. Elles érodent son image d’homme providentiel et de sauveur intègre. Cette dynamique a fragilisé et cassé le duo exécutif Diomaye-Sonko et renforce de facto le président de la République. Madiambal Diagne est devenu, sans le vouloir, l’ennemi le plus intime d’Ousmane Sonko, et partant de là, un adversaire bien plus redoutable que tout autre opposant politique. En se focalisant sur la traque du Minotaure, le pouvoir Pastef a oublié qu’il risquait de se perdre lui-même. Et pendant ce temps, Diomaye, en retrait, observe l’affrontement, avec pour seul bénéfice la certitude que la lumière finira par éclairer tous les recoins du pouvoir.

Ndiamé SAKHO

Philosophe, Enseignant-Chercheur