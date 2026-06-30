Condoléances à Guet Ardo : Makhtar Cissé conduit la délégation présidentielle

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a dépêché ce lundi une importante délégation gouvernementale à Guet Ardo (arrondissement de Coki, département de Louga) pour transmettre les condoléances de la Nation à la suite du rappel à Dieu, le 22 juin dernier, d’El Hadj Mouhamadou Aïssata Ba, Khalife de la localité.

La délégation, conduite par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, comprenait notamment Idrissa Samb, Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Abdoul Ahad Ndiaye, Ministre des Transports terrestres et aériens, ainsi que Djim Dramé, Délégué général aux Affaires religieuses. Plusieurs autorités administratives de la région de Louga étaient également présentes.

Reçus par le nouveau Khalife, El Hadj Mouhamadou Al Hassane Ba, les membres de la délégation ont exprimé la solidarité du Président de la République et du Gouvernement envers la famille du défunt, les fidèles et l’ensemble de la communauté khadre de Guet Ardo.

Dans son allocution, le Ministre de l’Intérieur a prié pour le repos de l’âme du regretté Khalife et la pérennité de son œuvre spirituelle. Il a transmis le message de compassion et de soutien du Chef de l’État, tout en invitant le nouveau Khalife à formuler des prières pour le Président, le Gouvernement et le peuple sénégalais.

Cette démarche s’inscrit dans la tradition de respect et de communion entre l’État et les autorités religieuses, renforçant les liens de solidarité nationale autour des grandes figures spirituelles du pays.