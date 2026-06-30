Le Ministre de l’Intérieur ouvre sa tournée religieuse par une visite à l’Archevêque de Dakar

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a entamé ce mardi une série de rencontres avec les autorités religieuses du pays. La première étape de cette tournée l’a conduit auprès de Son Excellence Monseigneur André Gueye, Archevêque métropolitain de Dakar.

Accompagné du Délégué général aux Affaires religieuses, Djim Dramé, et du Gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, le ministre a réaffirmé, au nom du Président de la République et du Gouvernement, la volonté de renforcer le dialogue et la communion nationale entre l’État et les différentes confessions.

Lors de cette audience, Mouhamadou Makhtar Cissé a salué la tradition sénégalaise de concertation entre le temporel et le spirituel, mettant en avant la posture de sagesse de l’Église, dont la voix a souvent contribué à l’apaisement dans les moments de tension. Il a également rendu hommage à l’engagement constant de l’Église dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’encadrement de la jeunesse.

Le ministre a sollicité le soutien des évêques pour accompagner la mission du Chef de l’État, rappelant notamment l’engagement présidentiel en faveur de la finalisation du Sanctuaire marial de Popenguine, projet suivi par la Délégation générale aux Affaires religieuses.

Cette visite marque le lancement d’une tournée nationale qui conduira le Ministre de l’Intérieur auprès des principales autorités religieuses musulmanes et chrétiennes, dans un esprit de dialogue et de consolidation de l’unité nationale.