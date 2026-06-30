Mondial 2026 : la Norvège écarte la Côte d’Ivoire et file en huitièmes

Au Stade de Dallas, la Norvège a validé son billet pour les huitièmes de finale en s’imposant 2-1 face à la Côte d’Ivoire. Les Éléphants, longtemps en difficulté, n’ont pas réussi à transformer leur domination initiale en buts.

Les Scandinaves ont ouvert le score peu avant la pause grâce à Antonio Nusa, auteur d’une frappe enroulée à la 39e minute. La Côte d’Ivoire, imprécise dans le dernier geste, a payé son manque de réalisme.

Revenus des vestiaires avec plus d’intensité, les hommes d’Emerse Faé ont cru relancer la partie. Amad Diallo, entré en jeu à la place de Chris Inao Oulaï, a égalisé à la 75e minute sur une passe millimétrée de Nicolas Pépé. Le score était alors de 1-1 et l’espoir renaissait.