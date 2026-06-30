Mbaye Dione à l’Assemblée : « Nous ne sommes pas vos ennemis… »

L’intervention du député Mbaye Dione à l’Assemblée nationale n’est pas passée inaperçue. Profitant des débats en séance plénière, l’élu de l’opposition a répondu aux récentes déclarations du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, tout en lançant un appel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur la nécessité de préserver la décentralisation.

‎Dans un discours, Mbaye Dione a tenu à rappeler ce qu’il considère comme les règles du jeu démocratique. « Ceux qui gagnent gouvernent, ceux qui perdent s’opposent. C’est la loi de la République », a-t-il déclaré dans ses propos repris par Seneweb, avant de souligner que l’opposition sénégalaise n’est pas une ennemie du pouvoir, mais une composante essentielle de la démocratie.

‎S’adressant indirectement à Ousmane Sonko, il a demandé que le pouvoir accepte l’existence d’une opposition républicaine. « Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes vos opposants. Nous continuerons à défendre nos positions dans le respect des institutions », a-t-il insisté.

Le député a également interpellé le président Bassirou Diomaye Faye sur les préoccupations des collectivités territoriales. À quelques jours de la rencontre annoncée entre le chef de l’État et les maires, il a estimé que les élus locaux attendent des réponses concrètes à leurs difficultés. Selon lui, la décentralisation ne doit pas rester un simple slogan. « Soit on croit à la décentralisation, soit on n’y croit pas », a-t-il lancé, estimant que les collectivités territoriales doivent bénéficier d’un véritable accompagnement de l’État et d’un respect effectif de leurs prérogatives.

Mbaye Dione a appelé à un climat politique plus serein, rappelant que l’Assemblée nationale, deuxième institution du pays, doit rester un espace de confrontation d’idées dans le respect des valeurs républicaines.