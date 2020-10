Magal 2020 : L’unité d’alerte épidémiologique dresse son bilan…

En étroite collaboration avec le comité d’organisation du grand Magal de Touba, la mission principale était l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies pouvant contribuer à la riposte aux épidémies en général et à la Covid19 en particulier.

Le plan était articulé autour de la réduction du risque de contamination de la Covid dans les lieux saints (mosquées, mausolées), l’identification et l’orientation des personnes Covid suspectes, la rupture des barrières de résistance face aux bons comportement, la contribution à la continuité des autres prestations de santé, l’assistance aux populations des quartiers périphériques, la protection des chefs religieux, point de convergence des pèlerins et les séances de prières généralisées pour endiguer la Covid-19 et les autres fléaux.

Dans la mise en œuvre, il a été remarqué que l’accès à tous les lieux saints était assujetti au respect strict du port de masques, de la distanciation physique avec le marquage au sol et quelques fois de la désinfection dans les cabines préposées avec du gel hydroalcoolique pour les mains ou parfois le lavage des mains. L’unité d’alerte et de prévention épidémiologique et le Dahira Moukhadimatoul Khidma ont conjugué leurs efforts pour contrôler les flux de personnes et s’assurer de l’observance des gestes barrières. Dans la même veine, la quasi-totalité des résidences de dignitaires mourides faisait appliquer les dispositions idoines pour le respect des règles d’hygiène et de gestes barrières avec le soutien des chambellans.

Sur le plan de la rupture des barrières de résistance, le ndiguel du khalife général Serigne Mountakha a facilité le travail des acteurs de sensibilisation. Des réseaux communautaires comme le Revocap, l’association des relais communautaires et beaucoup d’autres structures se sont mobilisées pour une sensibilisation de masse et une communication pour un changement de comportements dans le contexte de Covid. Sous ce rapport, des kits composés de masques et de solutions désinfectantes, des flyers et autres supports de sensibilisation rappelant l’exemple et le bon comportement des chefs religieux mourides ont été offerts gracieusement aux pèlerins et aux populations surtout des zones périphériques. Des émissions radiophoniques et télévisuelles ont été organisées en plus des causeries en milieu communautaire.

L’unité, renforçant la région médicale en ressources humaines, a contribué à la mise en place des points de prestations de santé ( (180 pps) pour la seule aire géographique de Touba. Ce qui a aidé à la prise en charge des autres affections transmissibles et non transmissibles, des traumatismes et autres problèmes de santé avec plus d’une quarantaine de d’interventions chirurgicales réalisées par des spécialistes.

Les pps ont également concouru à l’identification et à l’orientation des personnes Covid suspectes. Sur tous les tests de Covid réalisés pendant la période allant du 5 au 7octobre 2020 à Touba, deux étaient revenus positifs même si quelques rares cas de refus pour prélèvement ont été signalés et documentés pour assurer le traçage et éventuellement le suivi.

En substance, le Magal s’est déroulé dans des conditions satisfaisantes de sécurité et de santé, en dépit du contexte de Covid, avec un seul cas déclaré positif par les services du Ministère de la santé et de l’action sociale lors de la levée des dispositifs de surveillance et de prise en charge le 7 octobre à 10 heures.