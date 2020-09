Magal 2020 : Visite d’une délégation du ministère de la Santé à Touba

Une délégation du ministère de la Santé et de l’action sociale, composée notamment du Dr Bousso a été dépêchée à Touba pour une visite à la Grande Mosquée, dans le cadre de la célébration du Magal, prévue le 5 octobre. Il s’agit, plus ou moins, d’une séance de supervision et d’échanges entre les techniciens du ministère et les membres du dahira Muqadimatul Khidma, qui a décidé de recruter 500 personnes pour veiller au respect strict des mesures barrières dans et aux alentours de la grande mosquée.